Flavia Mihășan, dureri grave și probleme de sănătate. Le-a dezvăluit următorilor ei de pe rețele de socializare

De: Irina Vlad 14/01/2026 | 17:36
Flavia Mihășan, dureri grave și probleme de sănătate. Le-a dezvăluit următorilor ei de pe rețele de socializare

Flavia Mihășan a început anul cum nu se putea mai rău. A fost diagnosticată cu o problemă medicală gravă, iar acum încearcă prin toate modalitățile să amâne cât mai mult intervenția chirurgicală. 

Pe cât de frumos a terminat anul 2025, pe atât de grele și provocatoare au fost primele zile din 2026 pentru Flavia Mihășan. O problemă medicală i-a dat serios aproape toate planurile peste cap, motiv pentru care este nevoită să își schimbe rutina zilnică, programul și ritmul de viață. Forțată de împrejurări, așa cum chiar ea a mărturisit, primul obiectiv pe anul acesta a fost deja setat: își va acorda o mai mare atenție sănătății sale fizice.

Flavia Mihășan: ”Nu am știut că există așa dureri”

Recent, Flavia Mihășan le-a povestit prietenilor virtuali că a fost diagnosticată cu hernie de disc, problemă medicală care i-a dat puțin viața personală peste cap. Aceasta a mărturisit că afecțiunea la spate îi provoacă dureri greu de suportat. Pentru ameliorarea stărilor rele, matinala de la Super Neatza de Weekend se va apuca de un plan medical serios, cu ședințe de fizioterapie și kintoterapie.

„Deși simt că va fi un an bombă, începutul lui m-a prins cu o micuță problemă la spate. Mai exact, hernie de disc și ce pot să zic este că așa dureri nu am știut că există. De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine, nu suntem recunoscători pentru ce avem, iar când ceea ce era ca un dat ți se ia… atunci abia realizezi că ar trebui să fii prezent și să te bucuri de tot. Pentru că acest tot e un dar. Mâine am program de fizio și kineto…dar și când mă fac bine…”, a scris Flavia la Insta Story.

Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia”

Vedeta de la Neatza iubeşte din nou, la doi ani de la despărțirea de tatăl copiilor. Cum a început relaţia care a luat prin surprindere tot internetul

