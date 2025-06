Dovada clară că Adam și Eva au trăit a fost descoperită de cercetători

Biblia ne spune povestea lui Adam și a Evei – primii oameni creați de Dumnezeu și locuitorii Grădinii Edenului. De-a lungul timpului, istoria lor a fost subiect de credință pentru unii și de scepticism pentru alții. Mulți s-au întrebat dacă, dincolo de textul sacru, există vreo dovadă reală a existenței acestui cuplu primordial. Iar acum, cercetătorii spun că au descoperit indicii clare care ar putea schimba tot ce știam până acum.

În centrul acestei controverse se află povestea biblică a Grădinii Edenului – locul în care Adam și Eva au trăit și din care au fost alungați. Această grădină a fost descrisă ca un paradis terestru, scăldat de râuri, belșug și armonie. Deși pentru unii este doar o metaforă religioasă, oamenii de știință au început să descopere că povestea ar putea avea, de fapt, un sâmbure de adevăr.

(CITEȘTE ȘI: Animalul pe care poți să-l usuci, înfometezi, îngheți, arzi, iradiezi, otrăvești, dar nu moare)

Dovada clară că Adam și Eva au trăit

Ultimele cercetări științifice și arheologice aduc în discuție o ipoteză interesantă: Grădina Edenului ar fi fost localizată în actuala regiune a Mesopotamiei – zona cuprinsă între râurile Tigru și Eufrat, care astăzi traversează Irakul, estul Siriei și sud-estul Turciei. Biblia descrie patru râuri care traversau Grădina: Pishon, Gihon, Tigru și Eufrat. Iar faptul că ultimele două există și astăzi a atras atenția cercetătorilor.

Profesorul Eric Cline, arheolog biblic și clasic, a explicat în lucrarea sa From Eden to Exile de ce teoria Mesopotamiei este convingătoare: „Acest lucru are sens din punct de vedere textual, deoarece relatarea biblică spune că grădina se afla ‘la est’ – adică la est de Israel – și menționează râurile Tigru și Eufrat în legătură cu Grădina Edenului.”

Zona Mesopotamiei este considerată de specialiști drept locul în care a început civilizația. Aici au fost domesticite primele plante și animale, iar agricultura a înflorit în urmă cu 10.000 – 20.000 de ani. Potrivit lui Eric Cline, apariția irigațiilor în mileniul IV î.Hr. a transformat regiunea într-un adevărat paradis agricol – o imagine care se potrivește cu descrierea din Biblie.

Dar poate cea mai mare „dovadă” vine din genetică. Cercetătorii au identificat existența unei femei cunoscute drept „Eva mitocondrială” – strămoașa maternă comună a tuturor oamenilor care trăiesc astăzi. Deși nu a fost prima femeie de pe Pământ, ea este singura al cărei ADN mitocondrial a supraviețuit generațiilor.

La fel, există și un „Adam al cromozomului Y” – bărbatul al cărui cromozom Y se regăsește la toți bărbații din prezent. Totuși, oamenii de știință avertizează că aceștia nu au trăit neapărat în același timp sau în același loc.

„Adam și Eva pot fi identificați”

Biologul Joshua Swamidass vine cu o altă perspectivă interesantă. Într-un articol publicat în Perspectives on Science and Christian Faith, el susține că e perfect plauzibil ca toți oamenii de astăzi să descindă dintr-un singur cuplu.

„Mulți indivizi sunt fiecare, în mod individual, strămoși ai tuturor celor vii. (…) Doi dintre acești strămoși ar putea fi chiar cuplul biblic Adam și Eva”, spune acesta.

Mai mult, profesorul William Lane Craig de la Houston Christian University merge și mai departe. El afirmă că Adam și Eva au fost primele ființe umane „adevărate”, identificabile cu specia Homo Heidelbergensis – o specie umană ce a trăit acum aproximativ 750.000 – 1.000.000 de ani.

„Adam și Eva pot fi identificați, în mod plauzibil, ca aparținând ultimului strămoș comun al Homo Sapiens și Neanderthalienilor”, spune profesorul Craig, în publicația First Things.

(VEZI ȘI: Obiectul banal care l-a ÎMBOGĂȚIT peste noapte! L-a descoperit din întâmplare și e cu 3 milioane de dolari mai bogat)