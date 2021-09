Dr. Beatrice Mahler, anunț înfiorător: “Un pat la ATI se eliberează doar când pacienții mor”

Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumofiziologie “Marius Nasta” din București, a făcut un anunț înfiorător, fix când numărul de cazuri de coronavirus a explodat. Medicul anunță că situația este tragică la Terapie Intensivă, unde un pat se eliberează când un pacient moare.

Grupul pentru Comunicare Strategică (GCS) a anunţat, marţi, peste 6.789 cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore, pe teritorul României, dintre care peste 1.000 doar în București. În spitale sunt internaţi 8.334 de pacienţi infectaţi cu virusul SARS-COV 2, dintre care 990 sunt la ATI. În plus, potrivit INSP, 129 de persoane au decedat. Valul patru al pandemiei îi dă fiori inlusiv lui Beatrice Mahler, care a tras un semnal de alarmă cu privire la situația de la ATI.

“Orice pat se ocupă în câteva minute. Secția e plină și ea. Locurile eliberate s-au eliberat doar pentru că pacienții nu au reușit să treacă prin afecțiune cu bine.

Suntem pe punctul în care numărăm paturile libere ca urmare a externării, dar sunt foarte puține. Gărzile sunt greu de dus, nu avem locuri pentru pacienții Covid, nu mai vorbesc de ATI. Presiunea e deja în secții.

Am putut interna pacienți luni, dar din păcate am pierdut foarte multe vieți în acest weekend. Este o situație extrem de dificilă. Aceste vieți pierdute ne marchează pe toți. Pierdem un număr mare de oameni, deoarece afectarea cu care vin e extrem de mare, capacitatea lor pulmonară este important afectată. Ei vin foarte târziu, sunt foarte puține șanse medicale de succes în cazul lor. Am avut unde să internăm, dar pentru că unii pacienți au pierdut lupta cu viața”, a declarat Beatrice Mahler, potrivit Digi24.

Dr. Beatrice Mahler: “Încercăm să găsim soluții”

În continuare, managerul de la Institutul Marius Nasta a precizat că s-a făcut conectarea cu oxigen a TIR-ului ATI COVID și că se caută, în continuare, soluții.

“Încercăm să găsim soluții, avem aparate, avem tot ce trebuie, dar asistență în ATI e complexă. E doar începutul presiunii. La ce vedem că se întâmplă, cum se raportează infectările, cum sunt respectate regulile, mi-e teamă că suntem doar la început și că va fi extrem de greu în spitale în următoarea perioadă”, a mai spus Beatrice Mahler.