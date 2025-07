Dr. Cristian Andrei, sfaturi pentru părinții care își lasă copiii la festival! ”Această experiență devine o lecție importantă pentru viață”

Dr. Cristian Andrei a publicat astăzi un text cu referire la ingrijorările părinților care si-au lasat copiii in festivaluri. În contextul în care Beach, please este în plină desfășurare la Costinești, acesta a ținut să facă mai multe precizări pentru familiile adolescenților.

Într-o atmosferă incendiară, Beach, Please! – cel mai mare festival de muzică din Europa – a dat astăzi startul oficial ediției 2025. Evenimentul organizat de către Selly urmează să strângă un total de peste 500.000 de tineri, o parte dintre ei chiar minori.

Organizatorii desfășoară mai multe campanii de responsabilitate socială în cadrul festivalului. Prima dintre ele adresează problema consumului de substanțe, este un mesaj antidrog, pe limba tinerilor, de conștientizare a riscurilor. A doua condamnă fenomenul violenței domestice. În fiecare pauză, după fiecare artist, pe ecranele scenelor vor rula spoturi cu mesaje dedicate.

De asemenea, în festival există The Safe Zone, un proiect derulat de ANPCDA – Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor în parteneriat cu Asociația Caravana Medicilor. The Safe Zone un spațiu dedicat sprijinului psihologic, informării și prevenirii consumului de substanțe, gândit special pentru participanții la marile festivaluri. Zona este deservită de psihologi, medici, voluntari și consilieri specializați, și oferă sesiuni de consiliere, activări interactive și resurse utile pentru tineri. Proiectul reflectă angajamentul organizatorilor față de o generație adesea greșit înțeleasă, dar responsabilă.

În cazul în care încă există părinți îngrijorați în ceea ce privește participarea lor la un astfel de eveniment, dr. Cristian Andrei a postat o serie de sfaturi pentru aceștia.

”Adolescentul este cu fața către plajă acum, ar face orice să fie acolo cu cei mulți. Ce il atrage așa, irezistibil, în locul acela?

În primul rând instinctul gregar, care ne adună pe noi toți în locuri de pelerinaj, de bucurie comună, sau de salvare a cuiva. În al doilea rând nevoia de a afla cine este el sau ea, în comparație cu unii de aceeași vârstă. Pentru a fi observat de aceștia va exagera mai mult sau mai puțin, va striga tare și va sări cât mai sus.

Un festival devine pentru adolescenți un teren de exprimare – al stilului, al gusturilor, al curajului de a fi diferit. Acolo nu merge doar pentru a asculta muzică, ci pentru a fi el însuși în mijlocul generației lui.

Inima ta de părinte e strânsă puțin, pentru că se teme de drog, alcool, violență. Asta se întâmplă pentru că tu nu știi multe despre aceste domenii. Îți spun eu, adolescentul tău este expert în ele, le-a văzut în jur, s-a informat mult și va folosi educația pe care i-ai dat-o ca să pună limite.

Te gândești că ar putea fi influențat de anturaj, păcălit cumva de textul muzicii sau de oferta din jur. Da, există influențe, una dintre ele este ritmul muzicii care aduce pe toți tinerii în aceeași stare, îi apropie ca prieteni și le testează limitele până dimineață.

Muzica a fost mereu limbajul generațiilor tinere – a șocat, a revoltat, a unit. De la rockul anilor ‘60 până la trapul de azi, fiecare gen a speriat părinții și a eliberat adolescenții. Nu te teme de muzică. E doar vocea unei generații care se caută pe sine. E felul lor de a spune „Sunt aici, vezi-mă, ascultă-mă, lasă-mă să fiu altfel.

În ce privește textele acelea deocheate, eu cred că sunt privite de adolescent cu simțul umorului și că el știe să se delimiteze de ele, pentru că nu mai este copil. Chiar dacă în ochii tăi este copil, te asigur că mintea lui analizează, filtrează și alege mai mult decât îți imaginezi. (…)

În sfârșit, mai este problema aceasta a încrederii în discernământul adolescentului. Eu l-am lăsat pe fiul meu cel mic să meargă la Beach Please și, ca să adorm liniștit în prima noapte, am ascultat muzică de-a lui până când m-am obișnuit cu ea. I-am pus în bagaj doar fraza „Am încredere în tine, pentru că am încredere în ce te-am învățat”. I-am mai spus această frază și când a mers să-și dea Bacul. Două dintre acele melodii se află în playlistul meu din telefon, le ascult când vreau să-mi fac energie dimineața și îmi aduc aminte de fiul meu.