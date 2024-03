Drama ce i-a marcat viața Mirelei Vaida! Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai sensibil subiect: „Se întâmplă o dată la un milion de cazuri”

Mirela Vaida este acum o mămică fericită și împlinită. Aceasta are trei copii de care este foarte mândră, însă până să joace rolul de mamă a trecut prin momente extrem de grele. Recent, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai mare dramă din viața ei. Aceasta a trecut prin multe până a ajuns să fie mamă și credea că acest lucru nu o să se întâmple niciodată. Vedeta a pierdut trei sarcini și a vorbit despre chinul prin care a trecut.

În cadrul unui podcast, Mirela Vaida și-a deschis sufletul și a vorbit despre marea dramă din viața sa. Vedeta a visat mult timp să devină mămică, însă încercările acesteia au eșuat pentru o lungă perioadă. Prezentatoarea TV a trecut prin trei sarcini nereușite și mărturisește că acest lucru a adus-o la disperare și i-a provocat multă suferință. Ce spune Mirela Vaida despre chinul prin care a trecut?

În cadrul podcast-ului realizat de Teo Trandafir, Mirela Vaida a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Puțini sunt cei care știu că vedeta a pierdut trei sarcini, iar acest lucru i-a adus multă tristețe și durere. Vedeta a ajuns în punctul în care credea că nu o să reușească să devină mămică niciodată, însă, din fericire pentru ea, în cele din urmă, problemele s-au rezolvat.

Mirela Vaida a mai mărturisit că pierderile sarcinilor au adus-o într-un punct negru. Vedeta s-a învinovățit, s-a urât, a trecut prin numeroase intervenții, iar în cele din urmă soarele a răsărit pe strada ei. Toate problemele și tristețea au dispărut atunci când primul copil al vedetei s-a născut. Acum, deși este mama a trei copii frumoși, vedeta a mărturisit că și-ar mai dori încă doi, dar se pare că soțul ei nu este pe aceeași lungime de undă.

„Ce s-a întâmplat atunci cu sarcinile? Eu cred că avusesem atunci și niște probleme, pentru că am avut nevoie de niște intervenții laparascopică, niște fibroame uterine. Plus că, eu neavând mașină pe vremea aceea și mergeam cu troleul și stăteam foarte mult iarna, în frig, până venea. Stăteai pe scară. Stăteam foarte mult în frig și așteptam să ajung la facultate în acel frig și cred că toate, cu răceli, cu tot ce s-a întâmplat, m-au ajuns în acel punct, care a fost foarte greu.

A trebuit să merg la foarte multe investigații și mă panicasem. Doctorița care m-a operat a zis că a fost foarte complicat. Că în loc de o oră a durat patru ore și că ea crede ca va fi nevoie de fertilizări in vitro pe viitor. (…) Eu am pierdut de două ori sarcina, de fapt aș putea să spun de trei ori.

Pentru că eu am rămas și însărcinată în vreo opt săptămâni, eram foarte fericită, totul mergea ca la carte până am ajuns la controlul de 8 săptămâni. Și când am ajuns acolo mi-a zis doctorița că ea n-a citit decât în cărți, era un sac gestațional cum ar veni, fără embrion în el. Și zice: «tu te vei umfla, vei arăta ca o graviduță, ai toate simptomele de graviduță, dar n-ai copil».

Asta se întâmplă o dată la un milion de cazuri. Asta era a treia oara după ce pierdusem două. O iei razna, plângi, urli, țipi, nu te mai ridici din pat, slăbești, nu mai vrei nimic, te simți vinovată față de soțul tău, de familia ta, te simți vinovată că nu poți să îi dai ceea ce și-a dorit. (…) Aș mai face încă un copil sau doi, i-aș face. Soțul meu zice că el nu. Lasă, că eu îi duc, îi țin, îi alăptez”, a declarat Mirela Vaida, în cadrul podcast-ului realizat de Teo Trandafir.