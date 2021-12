Drama cumplită pe care o trăiește un fost sportiv de performanță. A ajuns să doarmă pe străzi, paralizat fiind!

Povestea de viață a unui fost sportiv de performanță. Valentin Eftimie a făcut parte din vechea de generație de luptători din Târgoviște. Însă, din păcate, viața nu a fost blândă cu aceasta. Fostul sportiv a ajuns să trăiască pe străzi, este paralizat pe partea stângă și are probleme cu alcoolul.

Pe rețelele de socializare, unul dintre foștii colegi de sală de-ai fostului sportiv de performanță Valentin Eftimie l-a surprins pe bărbat într-o stare deplorabilă. Bărbatul, care este paralizat pe partea stângă și are probleme cu alcoolul, a fost găsit pe stradă, în frig, căzut și bătut. Viața nu a fost blândă pentru fostul sportiv de performanță, familia abandonându-l. Bărbatul care l-a găsit pe acesta pe străzi a cerut ajutorul oamenilor legii de la Poliția Locală Târgoviște, iar un echipaj de la Salvare l-a transportat la spital. Sportivul Ilie Durlă a postat pe rețelele de socializare imaginile triste cu bărbatul care a fost, cândva, un sportiv convins.

„Dragi prieteni, în seara aceasta am trăit un episod foarte trist din viața mea. Băiatul din imagine, căzut, bătut, plouat, paralizat pe partea stângă este un fost sportiv de performanță. Am fost colegi de sală. De câțiva ani se luptă cu teribilul dușman “Alcoolul”! În seara aceasta cu ajutorul domnilor de la Poliția Locală Târgoviște și cu bunăvoința echipajului de la Salvare am reușit să-l transportăm la spital. Mai departe nu știu ce urmează, este paralizat și de familie abandonat și ,ce este și mai grav, are mari probleme cu alcoolul! În astfel de situație ce putem face? Trăim momente grele în care nimeni nu mai are timp pentru nimeni”, a scris acesta pe pagina de socializare.

sursă foto: Facebook Ilie Durla