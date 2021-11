Drama interpretei de muzică populară Valeria Arnăutu. I-au murit părinții în mai puțin de două săptămâni! “Mă simt cu sufletul pustiit”

Valeria Arnăutu a trecut printr-o adevărată dramă, după ce ambii părinții i-au murit la un interval de 12 zile. Tatăl artistei și-a dat ultima suflare în același spital cu Petrică Mâțu Stoian. Înainte de aceste tragedii, cântăreața a avut vise premonitorii.

Tatăl interpretei de muzică populară avea 84 de ani și se simțea foarte bine înainte să fie diagnosticat cu coronavirus. Bărbatul a fost la medic, a primit tratamentul corespunzător și a fost trimis acasă. După câteva ore, a făcut accident vascular cerebral. A murit în același spital din Reșița în care și-a dat ultima suflare și Petrică Mâțu Stoian.

“Evenimentele din ultima vreme m-au făcut să reevaluez, viața, valorile, tot! Sentimentele nu se pot scrie în cuvinte, mi-a fost enorm de greu când a plecat tatăl meu, mai ales că nu ne așteptam. A făcut o formă ușoară de COVID, a fost la doctor, l-au trimis acasă să se trateze, el era foarte atent, mânca sănătos, și după ce s-a dus acasă cu tratamentul aferent, a doua zi a făcut accident vascular cerebral. Când am aflat și de bietul Petre, cumva s-a reeditat durerea gândindu-mă la același loc”, a spus Valeria Arnăutu, potrivit Star Popular.

Valeria Arnăutu: “În 12 zile s-a stins și mama”

După nici două săptămâni, a decedat și mama artistei. Femeia se confrunta de ani buni cu o boală gravă, care a chinuit-o timp de trei decenii.

“Cam în 12 zile s-a stins și mama. Ea a fost suferindă de ani buni, chiar anul ăsta am mers tot mai des s-o văd, avea de peste 30 ani o boală autoimună pe care a ținut-o în frâu cu tratamente, era conștiincioasă, iar noi am făcut tot ce era omenește pentru ea. Mă simt cu sufletul pustiit, chiar azi noapte am visat-o pe mama, eram în casa părintească, eram singură, aveam senzația de gol și pustiu, m-am întors și am încuiat poarta”, a declarat mai Valeria Arnăutu.

Înainte de tragedii, a avut vise premonitorii

În final, Valeria Arnăutu a dezvăluit că înainte de aceste tragedii și-a visat bunica, timp de o lună și jumătate, în fiecare noapte.

“Eu nu sunt un om superstițios, dar cu vreo lună jumate înainte să se întâmple aceste tragedii, în fiecare noapte o visam pe bunica mea maternă”, a mai spus artista.