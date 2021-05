Drama lui Nicușor, un băiețel de 14 ani care era bătut zilnic de părinții lui: ”Doar câinele mă iubea”

Nicușor, un băiețel în vârstă de 14 ani, a fost crescut cu frică. În sânul familiei sale nu a avut parte de iubire și înțelegere ci de bătăi crunte și cuvinte jignitoare.

În România, în fiecare oră, doi copii sunt victime ale unei forme de violenţă raportate autorităţilor. Cifrele au fost făcute publice de Fundaţia World Vision România care a studiat comportamentul violent al romanilor împotriva propriilor copii.

Este și drama prin care a trecut Nicușor, un băiețel în vârstă de 14 ani. E cel mai mare copil din familia sa. Mama lui s-a recăsătorit și a dat naștere la a treia fetiță cu actualul soț. Armonia în casa lor nu exista, însă. Nici iubirea și nici înțelegerea.

Nicușor a crescut cu frică, bătăi crunte și fără prieteni pentru că nu avea voie să iasă din curte. Într-o dimineață, sătul de abuz și umilință, Nicușor a decis să plece de acasă. Le-a lăsat, totuși, un bilet părinților: ”Plec în speranţa că vei deveni mai blând, să nu creşti fetele aşa cum m-ai crescut pe mine! Vezi că am dat apă la animale, le-am dat mâncare, sunt potolite, eu plec, pa!”.

Abia seara, mama lui a anunțat dispariția lui. Sute de oameni din sat au pornit în căutarea lui.

”S-a destăinuit unei colege şi i-a povestit că are probleme acasă şi că ar vrea să plece, că îl bat părinţii. E unul dintre cei mai buni elevi din clasă”, a mărturisit dirigintele băiatului.

Nicușor a plecat la o vecină

Copilul plecase la o vecină, singura care-i arătase afecţiune. Femeia l-a primit în casă şi l-a spălat. I-a dat să mănânce şi l-a ascultat. Iar copilul şi-a spus, printre lacrimi, coşmarul pe care-l trăia.

”-Mi-am luat bătaie cu pumnii. Cu pumnii am luat bătaie.

-Unde? În ce loc ai dormit azi noapte?

-În paie. M-a pus taică-meu sâmbătă dimineața, în urmă cu trei zile să iau lemne. Noi avem grămadă mare și vă dați seama. Și a fost ploaie în urmă cu câteva zile și am luat de la mijloc ca să fie uscate. Și el a venit și m-a întrebat de ce nu am luat de sus. Păi mă, tati sunt numai lemne ude sus. Și m-a luat la pumni. Când eram mic, mi-a dat o lovitură în coaste și mi s-a ridicat o coastă aici. Puneți mâna că se simte. Asta e mai sus decât asta. Puneți mâna că se simte.

– El te-a lovit?

– Da!

– Când eram mic, mă scuzați. Când eram mic, mă întrebam…stăteam lângă câine și mă întrebam: mă, oare cine mă iubește pe mine? Și mă gândeam: doar câinele mă iubește.

– Pe tine doar câinele te iubeşte.

– Nu mai plânge…”, a fost discuția plină de durere.

Vecina a sunat la poliţie după 24 de ore spunând că băiatul a insistat să nu anunţe autorităţile de teamă că va fi dus înapoi în familie. Copilul a fost audiat, la fel şi părinţii, iar Nicușor a ajuns într-un centru de plasament în regim de urgenţă, potrivit stirileprotv.ro.

Va intra într-un program de terapie în vreme ce procurorii vor stabili dacă se încadrează la rele tratamente aplicate minorului.