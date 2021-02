Drama neștiută a lui Ellie White. Tatăl artistei a murit fără să-și cunoască nepoții: ”A fost găsit după o săptămână”

Toată lumea o știe pe Ellie White, dar puțini sunt cei care cunosc drama pe care a trăit-o în urmă cu câțiva ani. Tatăl artistei s-a stins din viață fără să-și cunoască nepoții.

În urmă cu aproape șase ani, Ellie White a trecut prin momente grele. Artista și-a deschis sufletul abia acum și a reușit să vorbească despre tragedia care a avut loc în familia ei. La doar o lună după ce a adus-o pe lume pe fetița ei, tatăl cântăreței s-a stins din viață.

”Tata a murit la o lună după ce s-a născut Maria. Nu a apucat să o vadă, pentru că el stătea la Buzău. Eu abia o născusem pe Maria, locuiam la București și nu ieșisem cu ea încă. Nu aveam o legătură foarte strânsă. L-au găsit vecinii din sat. După ce s-a despărțit de mama, tata s-a dus înapoi la casa părintească. Sunt anumite lucruri pe care chiar dacă le regreți, nu ai ce să faci, pentru că nu depind de tine”, a spus Ellie White la Antena Stars.

Părintele artistei a murit în somn și a fost găsit fără suflare de vecinii săi, în casa în care locuia în Buzău. Devastată de durere, cu ultimele puteri, Ellie White s-a adunat și a organizat înmormântarea. Însă, după ce și-a condus tatăl pe ultimul drum, artista a cedat psihic.

”La înmormântare am fost cu ea (n.r. fetița), dar știi cum e, dacă stăm să ne gândim pe partea aia, sunt liniștită că a văzut-o la nivel spiritual. Când am auzit că s-a dus tata, m-am mobilizat, m-am pregătit de înmormântare și după, la câteva zile după ce am ajuns acasă, atunci am cedat. A fost o situație dubioasă. El a murit în somn, a fost găsit la o săptămână după, era vară. A fost cu sacul băgat de la morgă băgat în coșciug, nici măcar nu a fost coșciug deschis”, a mai spus artista.