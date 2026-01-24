Drama neștiută a lui Gogoașă din Trăsniții. Prima fiică a lui Constantin Zamfirescu s-a stins la 19 zile de la naștere, în brațele lui

Constantin Zamfirescu, nimeni altul decât Gogoașă din „Trăsniții”, a trecut prin mai multe drame în această viață, dar pierderea fetiței sale, la 19 zile de la naștere, l-a marcat profund. Micuța Anastasia s-a stins chiar în brațele lui.

Actorul crede că problemele au început chiar din timpul sarcinii. Soția lui a ignorat atunci un avertisment al medicilor, acela de a nu avea o pisică în casă pe perioada celor nouă luni, când fătul se dezvoltă.

„Faptul că a murit a fost tot o greșeală a noastră, pentru că există un mit, care foarte rar se dovedește a fi realitate. Nu ai voie ca în sarcină să stai cu pisici în casă, deoarece pisicile micuțe dezvoltă toxoplasmoză, care activează un virus, ce atacă organogeneza. Atunci toate organele Anastasiei, căci așa a chemat-o, au fost afectate. Copilul nu avea niciun organ complet dezvoltat. A avut 19 zile de viață. Am făcut niște controale amănunțite, în urma cărora ne-am dat seama că există niște probleme. Deși s-a născut perfect, la puțin timp au început insuficiențele respiratorii, iar de atunci… chinul celor 19 zile”, a mărturisit actorul într-o emisiune TV.

Ce acuzații aduce Constantin Zamfirescu medicilor

Constantin Zamfirescu susține că moartea Anastasiei s-ar fi produs și din cauza unui malpraxis. Actorul acuză cadrele medicale de o greșeală fatală care ar fi dus la decesul fetiței, un copil dorit și așteptat cu multă dragoste. După 19 zile de chin, s-a produs tragedia.

„Chinul celor 19 zile a însemnat și un malpraxis, deoarece au uitat să pună o sondă pe masa pe care era și cu care se încălzea, cu niște radiatoare de deasupra. Și când am intrat, am întrebat: «Ce e cu 42-ul ăla?». Când am pus mâna pe fetiță, fierbea. De la acea temperatură de 42 de grade Celsius. Anastasia avea o speranță de viață minimă și s-a luat o decizie intraspitalicească. Am fost chemat la ultimele respirații. Fetița s-a stins în brațele mele”, a adăugat Constantin Zamfirescu.

