Drama neștiută a Oanei Radu! Artista abia acum a recunoscut tot: „Ne-a părăsit când aveam trei săptămâni”

Oana Radu este acum o femeie împlinită și fericită. Artista are tot ce își dorește, iar viața ei a intrat pe un făgaș normal. Deși acum nu îi lipsește nimic și este mulțumită de viața ei, vreme de mulți ani Oana Radu a trăit cu o mare durere. Cântăreața a fost abandonată de către tată la scurt timp după naștere. L-a judecat mult timp, însă în cele din urmă l-a iertat.

Puțini sunt cei care știu cea mai adâncă dramă trăită de Oana Radu. Abia acum artista a vorbit deschis despre asta și a povestit ce s-a întâmplat în viața ei. Se pare că vedeta a crescut fără tată, iar acest lucru a afectat-o destul de tare. Bărbatul și-a părăsit familia la doar trei săptămâni după ce artista s-a născut. Oana Radu a fost crescută de mamă și bunică și chiar dacă cele două au încercat să suplinească și rolul figurii paterne, artista i-a simțit din plin lipsa tatălui ei.

Pentru multă vreme Oana Radu a fost revoltată și a suferit mai ales din cauza faptului că tatăl său nu a încercat să o contacteze niciodată. L-a dat în judecată pentru pensia alimentară, iar în cele din urmă, cu trecerea timpului, l-a ierta și ea a fost cea care a făcut primii pași spre el.

„Sunt crescută doar de mama și bunică, tata ne-a părăsit când aveam trei săptămâni. Am reluat relațiile de curând. Am iertat. Îl iertasem de mult de fapt, dar nu m-a căutat el. Am avut un proces pentru pensia alimentară în secret, s-a rezolvat.

L-am dat în judecată sau l-am acționat în judecată, pentru că avea să-mi dea niște bani din urmă, mă refer la o sumă care adunată era pensia alimentară de pe o lună și tot așa și s-a strâns o sumă măricică. Ne-am înțeles amiabil, urmează să îmi plătească. Dar nu pentru astea ne-am împăcat”, a declarat Oana Radu la Antena Stars.

„A lipsit din viața mea”

Oana Radu a fost crescută de bunica și de mama sa, iar copilăria artistei nu a fost una prea ușoară. Cele două au încercat să îi ofere tot, însă uneori resursele nu erau suficiente. Pe lângă lipsa figurii paterne și afecțiunea ce trebuia să vină din această parte, Oana Radu a simțit din plin și lipsurile financiare.

Copilăria artistei nu a fost tocmai roz, iar acum când are, Oana Radu alege să dea înapoi. Vedeta își ajută familia, așa cum poate, iar generozitatea ei se îndreaptă adesea și către fani.

„Eu când eram mică nu aveam nevoie de bani, aveam nevoie de afecțiune, carioci, jucării, iar mama nu avea atâtea posibilități. Realitatea este că ai nevoie și de tată. El a lipsit din viața mea. La un moment dat nu puteam să-mi permit nimic. Îmi ajut familia cât pot și îmi permit diverse lucruri, ofer produse și fanilor mei, diverse gentuțe sau produse de make-up”, a mai spus Oana Radu.

