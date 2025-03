Dumitru Dragomir, omul cu trei pensii! Câți bani încasează lunar de la statul român

Dumitru Dragomir (79 de ani) a fost invitatul de onoare în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal nu s-a ferit și a dezvăluit suma totală pe care o încasează de pe urma celor trei pensii pe care le are lunar. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Dumitru Dragomir se numără printre pensionarii privilegiați din România. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal primește lunar de la stat 3 pensii distincte. Acest beneficiază de o rentă viageră din sport, o pensie de fost parlamentar și o pensie de bază. Suma totală este de domeniul fantasticului.

Te-ar putea interesa: Marian Vanghelie îi declară război lui Victor Ponta: „O maimuță” | Dan Diaconescu Direct

Ce pensie are Mitică Dragomir

DAN DIACONESCU: „Aveți pensie foarte mare?”

DUMITRU DRAGOMIR: ”Da, am pensie foarte bună. Am trei pensii. Am pensie de contribuabil, la care am plătit aproape 6.000 de dolari, 10 ani la rând. Am 180 de milioane (18.000 de lei) numai pensia de contribuabil, 74 de milioane (7.400 de lei) pensia de la Parlament și mai am pensia viageră de la fotbal. De acolo puțin, dar se strâng 5.000 de euro pe lună.

De ce să mă feresc să spun? Îi fur? I-am furat? Când am plătit lună de lună peste 5.500 de dolari la stat. Păi dacă aveam 30.000 de dolari salariu – ca șef la Ligă, îi mulțumesc lui Borcea, el mi-a făcut salariul ăsta”, a spus Mitică Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu.

Din acești bani, fostul președinte LPF susține că îi sunt necesari 2.000 de euro, bani pe care îi folosește pentru traiul zilnic și pentru a acoperi cheltuielile legate de chirie și medicamente. Cu restul de bani, Dumitru Dragomir preferă să își răsfețe nepoții.

„Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am dau la nepoți”, a dezvăluit fostul președinte LPF în cadrul unui interviu.

Te-ar putea interesa: Cine are șanse să ajungă în turul 2 al alegerilor prezidențiale? Gigi Becali știe numele celor 2 candidați