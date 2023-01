Dumnezeule mare! O fiică și-a găsit mama moartă, după ce a adormit cu o „intoxicație alimentară”. Ce s-a descoperit la autopsie

O femeie în vârstă de 40 de ani a fost găsită fără suflare, la o oră după ce a adormit. Femeia, care acuza că are o intoxicație alimentară, a fost găsită decedată chiar de fiica sa. Familiei nu i-ai venit să creadă ce au descoperit medicii legiști în urma autopsiei. Iată mai jos, în articol, toate detaliile.

Kelly Gleeson, o femeie în vârstă de 40 de ani, a acuzat stări de rău și greață, în data de 29 decembrie 2022. Pentru că nu se simțea deloc bine și credea că are o intoxicație alimentară, femeia a mers să se odihnească, în jurul orei 18:00. S-a pus în pat și a adormit.

La o oră distanță, Kelly nu mai respira. Femeia murise în somn. Cea care a sunat imediat după ajutor a fost chiar fiica sa, când a realizat că mama ei nu mai dădea semne vitale. La domiciliul lor din Stockport, Manchester, a sosit o echipă de paramedici. Au început să urmeze protocolul, dar, în continuare, femeia de 40 de ani nu mai dădea niciun semn de viață. Echipajul a confirmat decesul acesteia.

Ce s-a descoperit în urma autopsiei?

Trupul neînsuflețit al lui Kelly Gleeson a fost transportat la Institutul de Medicină Legală. Medicii legiști au efectuat autopsia și, în urma ei, au descoperit că femeia de 40 de ani a murit din cauza unei embolii pulmonare. Bizar, însă, pentru că, potrivit familiei, nu suferea de nicio boală. Embolia pulmonară poate fi fatală, pentru că atacă plămânii.

Familia lui Kelly este devastată. Sora ei abia a putut să se stăpânească, după ce a aflat că femeia de 40 de ani a murit, arată The Mirror: „Eram acasă cu copiii mei și partenerul meu m-a sunat și mi-a dat vestea. Mi-a spus că a murit. Am țipat și i-am spus că minte. Am urcat copiii în mașină și am mers direct la Kelly. Atunci am realizat, când i-am văzut pe toți acolo. A fost real. A trebuit să mă duc să-mi iau rămas bun de la ea”.

Jerry, soțul ei, nu își poate reveni după moartea ei: „Sunt absolut devastat. Frumoasa mea soție a murit, am inima frântă. Am fost 22 de ani împreună. Nu voi înceta să te iubesc vreodată. Îți promit că voi avea grijă de fiica noastră”.

Sursă foto: Pexels