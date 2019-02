După 13 ani, Elena Cârstea a obținut cetăţenia americană: ”Tone de documente…”

”Mulţumesc Matthew Cruz (avocatul meu) pentru tonele de documente pe care le-ai făcut pentru mine în toţi aceşti ani”, a mai adăugat ea, pe reţelele sociale. Interpreta este stabilită peste Ocean din 2006. Ea s-a mărtitat, atunci, cu americanul Glenn Muttard. La scurt timp după oficializarea relaţiei, cântăreaţa şi-a luat cu ea şi fetele adoptive, Sanda (21 ani) şi Adriana (19 ani).

Elena Cârstea: ”Ne-am cunoscut pe Internet, pe drum, pe traiectorie”

Întâlnirea dintre Elena Cârstea și soțul ei a fost una absolut întâmplătoare. Însă relația, după cum spune ea, funcționează perfect.

„Eu şi Glenn ne-am cunoscut pe Internet, pe drum, pe traiectorie. Cu totul întâmplător. Şi, mai întâi, am vorbit mult online amândoi. Am vorbit o grămadă, dar el m-a invitat să merg acolo şi am zis: «Ok, hai că vin!», iar la al doilea drum pe care l-am făcut, el nu m-a mai lăsat să plec. A zis să rămân acolo. Şi m-a cerut de nevastă după o săptămână. Vorbesc serios! Iar eu am zis «Da», pentru că zâmbea foarte drăguţ. M-am îndrăgostit de gropiţele lui. E scump, e un om foarte-foarte în banca lui. Soţul meu e un om foarte drăguţ”, şi-a amintit binecunoscuta cântăreaţă, într-un emoţionant interviu pentru Revista Tango.

Elena a mai spus și că, de-a lungul timpului, amândoi au învățat să se menajeze unul pe celălalt.

„Am învăţat să ne menajăm unul pe celălalt. Dacă eu nu am chef să spăl vasele, spală el. Dacă el nu are chef, fac eu. Deci ne menajăm tot timpul unul pe celălalt. Glenn îmi aduce flori tot timpul, face nişte chestii foarte drăguţe. Nu e un tip bogat, tocmai de aceea apreciez şi mai mult gesturile lui. Îmi aduce flori aproape în fiecare săptămână, mă mai scoate în oraş. Mai vine de la serviciu şi spune: «Hai, acum mergem la masă» sau mai ştiu eu te miri pe unde. Şi le iubeşte pe fete. Pentru mine asta e cel mai important”.