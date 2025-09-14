După 4 ani, o mireasă a aflat cine era intrusul de la nunta ei. Bărbatul apărea în toate pozele: ”Nu mă pot opri din râs”

O întâmplare amuzantă a devenit virală pe internet în întreaga lume! O mireasă a observat un bărbat străin în fotografiile de la eveniment, iar timp de patru ani a încercat să afle cine era. Misterul a fost deslușit abia recent. Femeii nu i-a venit să creadă atunci când l-a identificat pe invitat. În cele din urmă, ea a decis să facă povestea publică pe rețelele de socializare.

Michelle Wylie s-a căsătorit în luna noiembrie a anului 2021. Ceremonia a avut loc la Hotelul Carlton, din Prestwick, Ayrshire, în Scoția. Totul a decurs perfect, însă atunci când a primit fotografiile, mireasa a observat un invitat pe care nu îl cunoștea.

Cine era bărbatul din fotografiile de nuntă

Mireasa a început să întrebe cunoscuții despre invitatul misterios în speranța că îl va identifica, însă nimeni nu a știut despre cine este vorba. Abia după patru ani de la nunta, care a avut loc în noiembrie 2021, Michelle Wylie a descoperit cine era bărbatul.

Femeia a reușit să ia legătura cu el după o postare pe Facebook prin care a încercat să îl identifice. Ei bine, Andrew Hillhouse este numele bărbatului care apărea în fotografii. Acesta i-a scris femeii atunci când a văzut imaginile.

Andrew Hillhouse i-a mărturisit miresei că intenționa să fie la o altă nuntă cu partenera sa în ziua respectivă, însă a primit locația greșită și ala a ajuns la Hotelul Carlton, din Prestwick, Ayrshire, unde avea loc ceremonia lui Michelle Wylie.

Bărbatul a dezvăluit că a sosit chiar înainte de începerea nunții. El le cunoștea doar pe mireasă și pe iubita lui, cea care îl invitase la eveniment. Atunci când Michelle și-a făcut apariția, și-a dat seama că este la ceremonia greșită pentru că nu a recunoscut-o.

Totuși, pentru a nu stârni suspiciuni, bărbatul a mai stat puțin și a așteptat să poată părăsi sala în liniște. Astfel, el a fost surprins în mai multe fotografii, care i-au trezit suspiciuni miresei. După ce a deslușit misterul, femeia a acceptat să se întâlnească, în sfârșit, cu Andrew.

Cei doi și-au împărtășit poveștile, iar Michelle a mărturisit că „nu se putea opri din râs”. Ulterior, femeia a făcut publică întreaga întâmplare amuzantă. Ea a povestit totul pe Facebook, iar postarea a devenit virală.

