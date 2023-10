După ce a rămas fără permis, Smiley și-a luat șofer de seamă: „Stau în dreapta, dar uite cine mă conduce”

În urmă cu doar două săptămâni, Smiley intra în atenția oamenilor legii. Artistul a fost oprit în trafic și sancționat, așa că acum a rămas fără permis. Însă, chiar dacă nu mai poate conduce pentru următoarele trei luni, cântărețul nu își face probleme căci deja și-a găsit un șofer de seamă. Cine i-a luat locul lui Smiley la volan?

Smiley este pieton după ce oamenii legii i-au reținut permisul. În urmă cu doar două săptămâni acesta a fost sancționat de către polițiști și asta pentru că a depășit limita de viteză în afara localității. Greșeala l-a constat scump pe artist, căci acum timp de trei luni trebuie să stea doar pe scaunul din dreapta. Însă, soțul Ginei Pistol nu se plânge și deja a rezolvat problema. Și-a găsit șofer și le-a dezvăluit și fanilor din mediul online identitatea acestuia.

„Trei luni de aici încolo merg în dreapta”

Așa cum spuneam, Smiley a rămas fără permis din cauza faptul că a depășit limita de viteză. Însă, până acum, artistul nu a vorbit despre aceste eveniment, dar a decis că este momentul să le povestească fanilor săi cum s-a întâmplat totul. Se pare că partenerul Ginei Pistol s-a ales cu carnetul suspendat pentru o perioadă de trei luni pentru că nu a văzut că în zona în care circula se afla o restricție de viteză.

Neatenția l-a constat scump, însă Smiley a dezvăluit că nu este prea supărat pentru că i s-a întâmplat asta. Deși toți prietenii s-au îngrijorat și l-au întrebat ce o să se fac în tot acest timp fără mașină, artistul este mult mai liniștit. Acesta le-a dezvăluit internauților că lui oricum nu îi prea plăcea să conducă, așa că se va bucura de scaunul din dreapta.

Mai mult, Smiley se bucură acum de un șofer personal. Cum cântărețul nu mai poate conduce, rolul șoferului i s-a atribuit acum Ginei Pistol. Direct din mașină, de pe scaunul din dreapta, vedeta Pro TV și-a prezentat șoferul. Cu zâmbetul pe buze, Smiley a mărturisit că de acum soția sa o să îl conducă acolo unde are treabă. Deși cântărețul este mulțumit de situație, nu aceleași sentimente le împărtășește și Gina Pistol.

„Smiley: Da, de astăzi, pentru trei luni, nu mai conduc. Stau în dreapta, dar uite cine mă conduce.

Gina Pistol: Eu conduc cu zâmbetul pe buze.

Smiley: Acum două săptămâni, am pierdut carnetul, mi-a fost luat pentru viteză, am depășit viteza în afara localității. Nu am văzut că era o restricție de viteză. Aia e, cine greșește, plătește. Așa că trei luni de aici încolo, merg în dreapta. Toți prietenii m-au întrebat «Domne, dar ești bine, trei luni carnetul suspendat, ce te faci». Eu am fost cel mai bucuros că mie nu prea îmi place să conduc. Gina nu prea.

Gina Pistol: Eu nu!”, au povestit Smiley și Gina Pistol.

