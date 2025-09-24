După Dana Nălbaru, s-a pocăit și ea! A lăsat în urmă pictorialele incediare: ”Sunt o fiică a Domnului”

Actrița Diana Dumitrescu, cunoscută de public pentru rolurile sale din seriale și pentru aparițiile sale elegante pe covorul roșu, traversează o schimbare profundă în plan personal și spiritual. Imaginea și discursul său s-au transformat în ultimele luni, iar motivul este unul neașteptat pentru mulți dintre cei care o urmăresc: vedeta s-a botezat în religia penticostală și a ales să își asume un nou drum, bazat pe credință și pe principii diferite de cele cu care era obișnuită până acum.

Decizia sa nu a fost una luată peste noapte. Dumitrescu, crescută și botezată în religia ortodoxă, a intrat treptat în contact cu comunitatea penticostală prin familia soțului său, unde credința are un loc central. Inițial, actrița a privit experiența mai degrabă ca pe o curiozitate, dar cu timpul s-a apropiat de această formă de spiritualitate. Participarea constantă la slujbe și implicarea în activitățile bisericii au determinat-o să facă pasul decisiv către botez și asumarea unei vieți de pocăință.

Diana Dumitrescu s-a pocăit!

Această alegere a adus schimbări vizibile și în stilul său de viață. De la ținutele adoptate în spațiul public până la prioritățile sale zilnice, totul reflectă acum dorința de a trăi în concordanță cu noile valori. Rochiile simple, care respectă rigorile modestiei, timpul dedicat rugăciunii și participării la slujbe, dar și modul în care vorbește despre echilibru și liniște interioară conturează un portret diferit de cel cu care era obișnuit publicul.

Pentru actriță, pocăința nu înseamnă renunțarea la viața de familie sau la carieră. Ea continuă să fie mamă, soție și profesionistă în domeniul artistic, dar încearcă să îmbine aceste roluri cu principiile spirituale pe care le urmează acum. Chiar dacă recunoaște că drumul este unul plin de provocări, afirmă că trăiește cu mai multă liniște și claritate.

”Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arăta. Eu am început sa merg la biserica penticostală pentru Alin. Mama lui și sora lui sunt pocăite, și bunica lui. Eu am mers la biserică prima oară pentru bunica lui, la începutul relației. În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta. Eu sunt o fiică a Domnului!”, a spus Diana Dumitrescu în cadrul podcastului moderat de Mihaela Moise.

Schimbarea are o explicație profundă: actrița a ales să își schimbe viața și s-a botezat în cultul penticostal. Parcursul său se aseamănă cu cel al altor figuri publice care au făcut pași similari în zona credinței, precum Dana Nălbaru sau Zanni.

