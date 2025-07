După o pauză de 4 ani, artista a revenit pe scena „Beach, Please!”! Ce a făcut-o să renunţe la carieră: „Mi-a fost foarte teamă”

Celia a urcat pe scena de la „Beach, Please!” acolo unde a făcut un spectacol de neuitat, după mulţi ani de absenţă. Cântăreaţa a dezvăluit în cadrul unui interviu exclusiv pentru CANCAN.RO că a avut mari emoţii înainte de întâlnirea cu publicul. Cu toate acestea, s-a bucurat enorm că poate fi prezentă la un festival atât de important în ţara noastră. De asemenea, am mai aflat de la cântăreaţă şi alte detalii interesante pe care le puteţi descoperi în rândurile de mai jos!

Celia se bucură din nou de un succes răsunător, la aproape 20 de ani de când a lansat hiturile „Trag aer în piept” și „Șoapte”. Piesele au redevenit virale, în special pe platforma TikTok, iar frumoasa artistă a fost acaparată de un val de aprecieri din partea oamenilor care nu au uitat-o. Pentru că fanii şi-au dorit să o revadă pe scenă, a fost invitată anul acesta la Costineşti, staţiunea care de 4 zile a devenit epicentrul distracţiei.

Cu foarte mari emoţii, artista ne-a povestit cât de mult a aşteptat să se revadă cu fanii, ce planuri de viitor are în ceea ce priveşte cariera, dar şi de ce a decis să ia o pauză atât de lungă de la ce iubeşte el mai mut: muzica.

Celia, despre cel mai penibil moment prin care a trecut

CANCAN: Bună Celia, ce faci, cum te simți?

Celia: Foarte bine, sunt fericită în primul rând că sunt aici. Sunt fericită că am revenit în mijlocul oamenilor. Sunt fericită că sunt chemată peste tot. Nu am cuvinte să mulțumesc. Nu știu exact ce am făcut bun în trecut, dar se pare că oamenilor le-am lăsat o impresie bună și se pare că sunt prezentă cam la cele mai mari evenimente din țara noastră. Sunt fericită în acest sens, foarte fericită. Mă simt mândră că parcă așa, parcă n-au trecut acei ani mulți în care am lipsit. Parcă pur și simplu m-am întors în timp și decurg lucrurile așa, ușor și frumos.

CANCAN: Cum a fost revenirea din punctul de vedere emoțional? Ai avut așa poate un pic de teamă că lumea nu o să te mai primească la fel de bine?

Celia: Am avut foarte mare teamă. Trebuie să recunosc că mi-am pierdut încrederea în mine și oamenii sunt cei care m-au făcut să cred din nou în mine. Oamenii sunt cei de la care eu am simțit chemarea să revin pe scenă. Voi sunteți de vină că sunt din nou aici și pentru voi vor veni tot felul de piese, numai una și una, când în engleză, când în română. O să încerc să vă ating inimile cât mai mult și cât mai frumos posibil.

CANCAN: Cum te-ai decis să revii?

Celia: Asta a fost mereu în inima mea. Doar că, exact cum spuneam, oarecum mi-am pierdut și încrederea în mine. Am crezut că oamenii… Nu-și mai amintesc de Celia care cânta „Şoapte aud în noapte” și „Trag aer în piept”. Iar când oamenii m-au chemat fără ca eu măcar să… Eu aveam dorința asta în suflet, doar că ei mi-au dat curajul că încă mă vor.

CANCAN: Dar în momentul în care ai făcut pauza, te-ai gândit că va fi o pauză sau te-ai gândit că o să fie o decizie definitivă?

Celia: Niciodată n-am putut să mă gândesc la o chestie definitivă pentru că în inima mea a fost mereu… un gol. Un gol pentru că muzica îmi umple sufletul. Atunci când compun și dau viață pieselor, e ca și cum dau naștere cu unor copii. E o bucurie. E ceva ce probabil și oamenii simt. Pentru că de-asta au iubit muzica mea.

CANCAN: Dar bănuiesc că în această pauză pe care ai luat-o, încă te recunoșteau oamenii. Și te opreau pe stradă să facă poze și așa mai departe, nu?

Celia: Așa este, da. Deși am stat foarte mulți ani în Australia, acolo nu mă prea recunoștea nimeni. Eram așa de relaxată. În sensul că aici mă mai aranjez din când în când pentru că mă gândesc că cine știe cu cine mă întâlnesc și vrea să fac o poză. Deși, de fiecare dată când nu mă aranjez deloc, atunci mă întâlnesc și mă recunosc cu oamenii și vor să facă poză cu mine. Și zic „Oh my God, fix acum!” Dar niciodată nu spun nu, orice ar fi.

CANCAN: Știu că în acești ani te-ai ocupat foarte mult de copiii tăi. Spune-mi ce fel de mămică ești tu. Cât de mult te răsfeţi, cât de autoritară ești în fața lor.

Celia: Nu știu, nu-mi prea place să vorbesc despre mine. În general sunt extrem de critică cu mine și dacă eu vorbesc despre mine, o să zic că nu sunt o mămică bună. Pentru că tot timpul am impresia că… Îmi doresc mai mult și mai mult de la mine. Nu știu dacă e un lucru bun sau nu, dar așa am fost mereu. Niciodată n-am fost mulțumită de mine. Tot timpul am avut impresia că pot mai mult, că trebuie să fac mai mult și așa este și în viața mea de mămică. Oricât de mult am dat, am impresia că n-am dat suficient.

CANCAN: Și ce îi schimba mai exact așa punctual?

Celia: Sincer, ar trebui să schimb ceva la mine ca să încep să fiu mai mulțumită de mine. Asta cred că ar trebui să încep să fac. Uite, chiar și faptul ăsta că nu am avut încredere în mine ca să revin și oamenii m-au iubit și mi-au dus dorul. Eu n-am mai crezut în mine. Uite, sunt lucruri pe care eu trebuie. Trebuie să am niște lecții de învățat pe care sunt convinsă că o să le învăț.

CANCAN: Dar această lipsă de încredere, cum o numești tu, a fost dintotdeauna din copilărie sau s-a dezvoltat odată cu vârsta maturității?

Celia: Cred că am avut simțul penibilului extrem de dezvoltat de mică fiind. Poate că și mama cu „Ai grijă să nu ne faci de rușine, că e rușinos să faci asta și asta”. Oarecum te marchează ca și copil. Cred că este un lucru bun pe o parte pentru că am avut foarte multă grijă în viață să nu aduc rușine părinților mei și asta mi-a făcut și mie probabil un bine pentru că nu mi-am făcut rușine nici mie. Cred că am o imagine frumoasă lăsată în urma mea. Dar pe cealaltă parte este să știi că e obositor tare să ai simțul penibilului atât de dezvoltat și disperarea, dorința aceea de a nu greși, constantă.

CANCAN: Care este cel mai penibil moment prin care ai trecut vreodată?

Celia: Am căzut de câteva ori pe scenă și mi s-a părut destul de penibil. Dar, nu știu, cred că astea au fost. Căzăturile pe scenă au fost destul de… În schimb am reușit să mă ridic și să spun să știți că a fost parte din coreografie. Sper că v-ați dat seama, nu era, dar… Am reușit să mă scot. Să fac o glumă, să fac haz din necaz, cum ar veni.

