Durere fără margini! Fostul soț al Ioanei Popescu, la mormântul brunetei. Pomenire de 40 de zile și gestul emoționant al iubitului ei, Mihai

Au trecut 40 de zile de când jurnalista Ioana Popescu a plecat dintre noi, iar cei care au iubit-o nu au acceptat să fie uitată. Fostul ei soț, Ion Lorinczi, și prietenii apropiați ai brunetei au organizat pomenirea de 40 de zile într-o atmosferă încărcată de durere și emoție. La slujbă a fost prezent și actualul iubit al Ioanei, Mihai, care a făcut un gest neașteptat, demonstrând că încă îi poartă un respect profund femeii care i-a marcat viața.

Sâmbătă, la cimitirul unde Ioana Popescu își doarme somnul de veci, fostul ei soț, Ion Lorinczi, s-a reunit cu o parte dintre prietenii jurnalistei pentru a-i cinsti memoria. Pomenirea a fost una plină de emoție și durere, la care au fost pomenite și mama și bunica Ioanei, actrița Erika Octavia Negrescu și Sofia, femeile care au avut un rol esențial în viața brunetei.

Pomenire de 40 de zile pentru Ioana Popescu

Ion Lorinczi a postat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant, în care Ioana apare zâmbitoare alături de mama ei, pe care o pierduse în urmă cu doi ani.

„Sâmbătă, împreună cu o parte dintre prietenii Ioanei, am făcut pomenirea de 40 de zile. Au mai fost pomenite Erika și Sofia, mama și bunica Ioanei”, a scris fostul soț, pe Facebook.

Printre cei care au venit să aprindă o lumânare s-a aflat și Mihai, bărbatul care îi fusese alături Ioanei în ultimele luni de viață. Deși relația lor a fost una discretă, Mihai a rămas profund marcat de moartea jurnalistei și a ținut să participe la slujba de pomenire.

Ioana Popescu mai avea o mătușă în viață

După ceremonie, Mihai a dezvăluit că i-au fost predate lucrurile personale ale Ioanei, inclusiv telefonul mobil, și că intenționează să le returneze familiei.

„Mi-au predat lucrurile ei personale. Am de gând să le predau familiei, unei rude sau poliției, nu știu. Nimeni nu are acces la telefon (…) Mătușa dânsei nici nu a venit la înmormântare (…) Nu știe nimeni despre acea mătușă, nu știe nimeni cum o cheamă. Avea rude, dar nu au venit”, a declarat Mihai, la Viața fără filtru.

Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 47 de ani, la finalul lunii septembrie, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Bruneta a fost înmormântată alături de mama ei, într-un loc pe care îl iubea și despre care vorbea adesea cu emoție.

Calvarul prin care trecea Ioana Popescu. Mesajele uluitoare pe care le-a trimis înainte să moară: ”Unii mă așteaptă și pe la bloc, la ușă”

Ce i-a cerut Ioana Popescu lui Serghei Mizil cu 4 zile înainte să moară: „Nu știam că situația este atât de gravă”