Ce i-a cerut Ioana Popescu lui Serghei Mizil cu 4 zile înainte să moară: „Nu știam că situația este atât de gravă”

Serghei Mizil a făcut dezvăluiri incredibile despre Ioana Popescu. Acesta este printre ultimele persoane care a vorbit cu jurnalista, înainte ca ea să se stingă neașteptat din viață. Vestea că Ioana Popescu a murit a uimit pe toată lumea și a lăsat multă durere în sufletele celor care au cunoscut-o.

Serghei Mizil este printre ultimele persoane care a vorbit cu Ioana Popescu și a spus totul abia acum. Ce i-a cerut jurnalista cu doar patru zile înainte să se stingă din viață, vedeți în articol!

Ce i-a cerut Ioana Popescu lui Serghei Mizil înainte să moară

Celebrul afacerist a mărturisit că Ioana Popescu l-a sunat ultima dată cu doar câteva zile înainte să moară. Aceasta se afla în Timișoara în momentul în care a vorbit cu el și i-a cerut un număr de telefon, dar acesta nu îl deținea. Afaceristul a precizat că în acea conversație, Ioana Popescu părea că nu are vreo problemă și nimeni nu se aștepta la acest final tragic.

„M-a sunat, mi-a spus că se află în Timișoara și mi-a cerut un număr de telefon. I-am spus că, din păcate, nu am acel număr de telefon. Am vorbit cu ea, era întreagă, nu avea nimic.”, a declarat Serghei Mizil pentru Spynews.ro.

Mai mult decât atât, acesta a mai povestit că era însoțit de un prieten, un cunoscut al jurnalistei, și au fost șocați atunci când au aflat vestea că Ioana Popescu s-a stins din viață. Această tragedie i-a luat complet prin surprindere pe amândoi. Mizil a mai spus că era la curent cu starea de sănătate a jurnalistei, însă nu se aștepta nicio secundă ca ar fi atât de grav.

„Am rămas șocat și eu, și prietenul meu care mă însoțea, atunci când am aflat vestea. Acesta era prieten bun cu ea. Bine, știam ce diagnostic are, însă nu știam că situația este atât de gravă”, mai spune omul de afaceri.

Serghei Mizil a mai declarat că Ioana Popescu nu vorbea niciodată despre problemele de sănătate cu care se confrunta și evita tot timpul acest subiect, deși era foarte conștientă de boala de care suferea. Acesta a mai mărturisit că au lucrat împreună foarte mult timp, iar atmosfera era întotdeauna relaxată și plină de glume.

„Cu toate că știm despre aceste probleme, nu am vorbit cu ea niciodată despre boală, nu vorbea despre asta. Eu am petrecut foarte mult timp cu ea la o televiziune unde lucram amândoi, era caterincă mare. Îmi pare tare rău pentru ea… Vorbești cu un om și afli peste patru zile că a murit, este șocant!”, a mai spus Serghei Mizil pentru aceeași sursă.

