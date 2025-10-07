Calvarul prin care trecea Ioana Popescu. Mesajele uluitoare pe care le-a trimis înainte să moară: ”Unii mă așteaptă și pe la bloc, la ușă”

Noi informații tulburătoare ies la iveală după moartea Ioanei Popescu. Se pare că ultima perioadă din viața acesteia ar fi fost un adevărat calvar. Pe lângă acuzațiile de agresiune la adresa fostului logodnic, bruneta ar fi trăit în teroare. Conform unor înregistrări, jurnalista ar fi fost hărțuită de 30 de bărbați. Mai mult, credea că cineva îi face farmece.

Ioana Popescu a încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Cauza decesului ar fi fost asociată unor complicații grave provocate de afecțiuni medicale de care suferea de mai mult timp: varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer gastric. Acum, noi informații apar despre viața acesteia și calvarul pe care l-ar fi trăit.

„Mă hărțuiesc 30 de bărbați, peste tot”

Informații tulburătoare ies la iveală după moartea Ioanei Popescu. Recent, au apărut unele înregistrări în care bruneta era plină de vânătăi pe corp și îl acuza pe fostul logodnic, Ion Lőrinczi, de agresiune (Vezi mai multe detalii AICI). Acum, noi detalii au ieșit la iveală. Jurnalista ar fi trăit un adevărat coșmar.

Ioana Popescu ar fi fost înconjurată numai de oameni cu intenții rele, iar viața ei în ultima perioadă era un haos, din care nu știa cum să scape. Se pare că jurnalista își îndemna apropiații să se roage pentru ea, fiind convinsă că ceva rău ar urma să i se întâmple.

Mai mult, în cadrul emisiunii „Viața fără filtru” au fost prezentate mesaje în care Ioana Popescu spunea că este convinsă că cineva îi face vrăji. Acesta se simțea rău și punea totul pe seama acestui aspect. De asemenea, în cadrul aceleași emisiuni au mai fost prezentate unele înregistrai tulburătoare.

În acestea, Ioana Popescu spunea că este hărțuită de 30 de bărbați și nu știa cum să scape de ei. Bruneta spunea că aceștia ar aștepta-o la colțul blocului și ar urmări-o.

„Ești unul dintre cei mai buni bărbați din viața mea. Nu ești obsedat, nu ești hărțuitor, nu ești bătăuș, bei cu măsură, te ții de cuvânt. Sunt hărțuită de nu știu câți nebuni. Sunt foarte supărată și mi-e foarte greu singură. Nu știu ce să mai fac. Nu mai pot cu nervii. Mă hărțuiesc 30 de bărbați, peste tot. Unii mă așteaptă și pe la bloc, la ușă”, declara Ioana Popescu, într-o înregistrare realizată înainte să moară.

