Ce se întâmplă cu lucrurile personale ale Ioanei Popescu, după moartea sa. Cui i-a rămas telefonul mobil al jurnalistei

Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum! Jurnalista a fost înmormântată ieri, pe 1 octombrie 2025, lăsând în urmă multă tristețe și semne de întrebare. Decesul ei, la vârsta de doar 47 de ani, a venit cu repeziciune, punând capăt unei vieți marcate atât de succese profesionale, cât și de momente de incertitudine care au rămas mai puțin cunoscute publicului.

Cariera Ioanei s-a bazat pe energie exuberantă, curajul de a vorbi deschis și o prezență care nu a trecut niciodată neobservată. Pentru mulți, ea a fost o voce sinceră, uneori incomodă, dar întotdeauna autentică. Cu toate acestea, prietenii apropiați știu că în spatele zâmbetului ei se afla multă suferință și singurătate pe care cei din jur le era greu de înțeles.

Ce se întâmplă cu lucrurile Ioanei Popescu

Ziua înmormântării a fost emoționantă. Fostul soț al jurnalistei a fost și el prezent și a asistat la funerarii cu ochii în lacrimi. Nu au fost prezenți foarte mulți oameni la slujba de rămas bun, ceea ce a generat mai multe întrebări din partea oamenilor ce o urmăreau. Ioana avea rude, dar acestea nu s-au aflat la cimitir.

O altă situație delicată a rămas cea a lucrurilor personale ale Ioanei. După moartea ei, acestea au fost în posesia bărbatului cu care își împărțise viața în ultima lună. Printre lucrurile prețioase s-a aflat și telefonul mobil, care a rămas la nimeni, nici măcar la iubitul ei. Situația este încă în desfășurare: obiectele ar putea ajunge la rudele ei, la o instituție responsabilă sau chiar la poliție, dacă aceasta ar fi considerat că e necesar.

„Informații nu am avut, eu nu am acces la telefonul ei (…) Mi-au predat lucrurile ei personale. Am de gând să le predau familiei sau unei rude sau poliției, nu știu. Nimeni nu are acces la telefon (…) Mătușa dânsei nici nu a venit la înmormântare (…) Nu știe nimeni despre acea mătușă, nu știe nimeni cum o cheamă. Avea rude, dar nu au venit”, a spus iubitul Ioanei Popescu, Mihai, la Viața fără filtru.

Ioana Popescu a avut mereu o aură de mister în jurul ei, iar evenimentele recente din viața ei nu fac decât să adâncească această impresie. Femeie cunoscută cu o prezență publică puternică, a fost marcată și de lipsa sprijinului familiei. Această realitate a devenit și mai evidentă în ultimele zile din viața ei, când absența celor dragi a contrastat puternic.

