E alertă! Dacă vă întâlniți cu Gabi pe stradă, sunați de urgență la 112

Este alertă de dispariție într-o familie din România! În urmă cu 8 ani, Ciungu Constantin Gabi a plecat să muncească în Marea Britanie, însă de câteva luni nimeni nu mai știe nimic de el. Bărbatul nu mai răspunde la telefon din luna iunie 2025. Cine îl vede sau află informații despre el este rugat să sune de urgență la 112.

În urmă cu 8 ani, Ciungu Constantin Gabi s-a stabilit în Marea Britanie, Wembley, acolo unde s-a angajat și și-a făcut un rost în viață. Din luna mai, românul în vârstă de 30 de ani nu le-a mai răspuns apropiaților la telefon și nimeni nu mai știe nimic de el. Speriate că nu le mai răspunde la telefon, rudele bărbatului au anunțat autoritățile despre dispariția acestuia.

SEMNALMENTE: înălțime: 1.70 cm, greutate: 90 kg, corpolență: corpolent, față rotundă, ochi: căprui, păr scurt: brunet.

”Numitul Ciungu Gabi Constantin, ce locuiește de cca. 8 ani în Marea Britanie, nu a mai contactat membrii familiei din data de 19.06.2025 și nu le mai răspunde acestora la telefon. Acesta nu este la prima plecare voluntară și nu suferă de probleme psihice. Semnalmente: înălțime 1.70cm, greutate 90 kg, fața rotundă, ochi căprui, buze subțiri, frunte lată, păr scurt de culoare negru”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Ciungu Constantin Gabi

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine îl vede pe Ciungu Constantin Gabi este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi oate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

