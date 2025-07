E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură

Este alertă în România! Ce se va întâmpla de la 00:00, după domul de căldură? Elena Mateescu, director ANM, a făcut cele mai noi precizări despre vreme! Iată despre ce este vorba!

România continuă să fie învăluită de o caniculă extremă, care nu dă semne că s-ar domoli prea curând. Astăzi, temperaturile resimțite au depășit pragul de 45 de grade în mai multe orașe mari, iar Bucureștiul și alte cinci județe vor rămâne sub cod roșu și mâine.

Jumătate din țară, mai ales jumătatea sudică, este sub cod roșu de caniculă, în timp ce restul teritoriului este acoperit de cod portocaliu și galben. În toate zonele, temperaturile au depășit pragul critic de 35 de grade, iar disconfortul termic este extrem de ridicat.

Elena Mateescu, director ANM, a anunțat că urmează o noapte tropicală, cu temperaturi ce nu vor scădea sub 25 de grade, menținând astfel un disconfort termic crescut și în orele de odihnă. Valul de căldură va persista și mâine, iar întreaga săptămână va fi dominată de această situație climatică.

Pe lângă caniculă, se vor semnala și fenomene specifice „conversiei” între mesele de aer, atunci când un val rece începe să pătrundă peste cel cald. Aceasta va aduce furtuni!

„Azi a fost cea mai caldă zi din această vară. Pragul critic a fost depășit. Toată țara, în afară de montan înalt, e sub acest dom. 43-44 de grade în multe părți ale țării. Se confirmă avertizarea de cod roșu, portocaliu și galben. Jumătate din țară e cu cod roșu, jumătatea sudică. În toată țara sunt temperaturi caniculare. Peste 35 de grade. Urmează o noapte tropicală cu temperaturi de peste 25 de grade, minim. Disconfortul termic va fi foarte crescut inclusiv pe noapte. Valul de căldură va fi prezent și mâine. Întreaga săptămână este sub un val de căldură. Avem și fenomene de conversie care sunt normale la trecerea unui val rece peste un val cald. Vijelii, grindină sau cantități de apă de peste 30-40 l/m pătrat. Până la noapte la 00.00 este și codul de furtuni. Domul de căldură e ca un capac fierbinte pe o zonă caldă, clocotim efectiv. Sudul Europei este sub incidența unor temperaturi extreme. Aceste temperaturi tind să devină temperaturi normale”, a transmis Elena Mateescu, director ANM.