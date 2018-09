E oficial! Elevii nu vor merge la școală pe 5 octombrie. Ce se va întâmpla însă pe 8 octombrie, la o zi după referendumul privind redefinirea familiei

Oficialii de la ISMB au anunțat că pe 5 octombrie, când e Ziua Mondială a Educației, elevii din Capitală nu vor face cursuri. Mai mult, în comunicatul dat se subliniază că pe 8 octombrie, unitățile de învățămând care vor avea secțiile de votare special amenajate, vor decide dacă modifică programul elevilor sau nu.

Citește și: ASTA este întrebarea de la referendumul pentru redefinirea familiei la care trebuie să răspundă românii

Elevii nu vor merge la școală pe 5 octombrie. Ce se va întâmpla însă pe 8 octombrie, la o zi după referendumul privind redefinirea familiei

Elevii din București au primit o veste bună astăzi: pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educaţiei, ei nu vor merge la școală, ca urmare a contractului colectiv de muncă unic încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ.

“In conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca unic (…) incheiat intre Ministerul Educatiei Nationale si federatiile sindicale reprezentative din invatamant (…) unitatile de invatamant vor marca prin activitati specifice ziua de 5 octombrie – Ziua Educatiei si ziua de 5 iunie – Ziua Invatatorului. (…) In Municipiul Bucuresti, prin contractele colective de munca incheiate la nivelul inspectoratelor scolare, in cadrul comisiilor paritare, ziua de 5 Octombrie a fost declarata nelucratoare”, se sustine in contractul incheiat intre MEN si federatiile sindicale reprezentative din invatamant.

Mai mult, elevii care studiază în școli în care vor fi organizate secții de votare, ar putea merge luni, 8 octombrie, la școală mai târziu.

“Unităţile de învăţământ prin consiliile de administraţie vor lua decizia modificării programului de curs astfel încât să se desfăşoare ore, chiar dacă reduse ca timp, şi să nu mai fie nevoiţi să recupereze”, a declarat Mariana Manea, purtător de cuvânt la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru Mediafax.