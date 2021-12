Ea e pacienta „zero” cu Omicron, din România. În ce stare este femeia şi de unde a luat COVID

Femeia suspectă de infectarea cu tulpina Omicron a făcut primele declarații despre starea ei de sănătate. Românca a povestit în cadrul unui interviu recent faptul că este asimptomatică. Aceasta s-ar fi infectat după ce în ultimele luni a călătorit destul de mult în afara ţării.

O femeie, de 48 de ani, din Codlea ar putea fi infectată cu tulpina Omicron. Românca a mărturisit că a stat în Africa mai mult de o lună. Din fericire, starea sa de sănătate este stabilă, femeia nu are dureri de cap, nici de gât şi nu simte alte dureri.

Femeia de 48 de ani din Codlea a oferit şi primele declaraţii.

„Mă simt bine. În afară că am călătorit mult în avion şi un pic, na, se simte de la aerul condiţionat. Nu am febră, nu am dureri, respir foarte bine”, a spus femeia, conform Observator.ro.

Mai mult decât atât, românca a declarat că toți oamenii din Africa se „protejau ca la carte”. De când a revenit în ţară femeia se află în carantină, la domiciliu.

„Eu acolo am văzut că oamenii se protejează foarte mult. Foarte mult. Au grijă, în toate magazinele, în toate încăperile unde intri te dezinfectează, porţi mască, îţi ia temperatura”, a mai spus femeia, pentru aceeași sursă.

În acelaşi timp, alte două persoane sunt suspecte de infectare cu noua tulpină, printre care şi unul dintre sportivii din naţionala de rugby. Toți cei trei români sunt vaccinaţi cu schema completă împotriva noului coronavirus.

Niciunul nu are simptome specifice infectării cu noul coronavirus, deși testele pe care le-au făcut au avut rezultat pozitiv.

