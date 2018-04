Ea este adolescenta găsită moartă, pe jumătate dezbrăcată, într-o pădure din Botoşani. Criminalul are 16 ani

Anchetatorii care se ocupă de crima înfiorătoare din Botoșani au făcut public numele fetei de 18 ani, care a fost descoperită moartă într-o pădure din apropierea unui cimitir din oraşul Botoşani. Presa locală a titrat că tânăra a fost ucisă cu 13 lovituri de cuţit şi găsită aproape dezbrăcată. Polițiștii l-au încătușat pe autorul crimei, care e mai mic decât victima sa cu doi ani.

Petronela Mihalachi locuia în Ștefănești și era elevă la Colegiul Economic „Octav Onicescu” din municipiul Botoșani. La nici 24 de ore după ce a fost găsită moartă și pe jumătate dezbrăcată, nu s-a aflat care era legătura ei cu băiatul de 16 ani care i-a adus sfârșitul pe deal la Pacea. Trupul său a fost descoperit de un bărbat din Botoșani care își plimba câinele prin zonă. El a sunat la 112, după ce a văzut-o inertă de la distanță.

„Pacienta a fost găsită în asistolă de aproximativ o oră. Prezenta multiple plăgi înjunghiate, posibil cu un cuţit în regiunea cordului, în regiunea hemitoracelui drept, membre superioare”, a declarat Eduard Gurău medic în cadrul SJA, potrivit botosaneanul.ro.

Mesaje sfâșietoare postate după moartea Petronelei Mihalachi

Vestea că a fost omorâtă cu bestialitate a șocat întreaga comunitate. Rudele, prietenii și colegii sunt în stare de șoc. Mulți dintre ei au așternut pe internet mesaje în memoria sa.

„Te-ai dus dintre noi,înger frumos! Mâinile acelui criminal sa se rupă, sa simtă suferința ce ai simtit o si tu. Prea devreme, aveai o viata frumoasa in față, nici măcar 19 ani nu ai împlinit..Vei ramane mereu in inima mea, prietena mea din toata viața! Dumnezeu sa te odihnească in pace!”, „Vei rămâne mereu printre noi, fată frumoasă ! 😢 😢 😢 Dumnezeu să te odihnească în pace „, „E nedrept cum unii oameni pleacă de lânga tine când te aștepți cel mai puțin… azi stai cu ei și mâine afli că au plecat acolo, sus, unde sper că le va fi mai bine decât aici, pe Pamant, unde mori nevinovat. E nedrept faptul că mor oameni cu suflet bun, săritori, care ar putea face orice pentru ca ție să îți fie bine… Dumnezeu sa te ierte, suflet frumos…!😔😔Haide inapoi să mai stăm macar o data la aceeași masă…😖Petronela Mihalachi” sunt trei dintre mesajele emoționante postate de prietenii Petronelei Mihalachi.

Petronela Mihalachi ar fi împlinit 19 ani pe 28 iunie

Criminalul Petronelei Mihalachi, un băiat de 16 ani, va fi prezentat în cursul zilei de astăzi la procuror, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Vă reamintim că ieri a avut loc o descoperire terifantă într-o pădure de la marginea orașului Botoșani. O fată, despre care presa locală anunţase iniţial că ar avea 15 ani, a fost găsită moartă, prezentând multiple plăgi. Tânăra a fost înjunghiată de cel puțin 13 ori, prezentând plăgi în zona gâtului, a fetei și a mâinilor.