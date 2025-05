Ea este Alisa, fetița care a absolvit facultatea la doar 11 ani. Cum a fost posibil așa ceva

La doar 11 ani, Alisa Perales din California a devenit, vineri, 23 mai, cea mai tânără absolventă de facultate din Statele Unite. Fetița a obținut două diplome universitare, una în matematică și cealaltă în științe multiple, la Crafton Hills College din Yucaipa, și nu intenționează să se oprească aici: următorul pas este specializarea în informatică, la Universitatea de Stat din Irvine, California.

Alisa a fost educată acasă de tatăl ei, Rafael Perales, fost avocat, care a renunțat la carieră pentru a-i deveni mentor încă de când ea avea doar un an. Familia a trăit din câteva investiții imobiliare care, potrivit lui Rafael, „le-au permis să plătească facturile”, potrivit People.

Încă de la început, bărbatul și-a dat seama că fiica lui are ceva special. Însă, în ciuda talentului natural, Rafael a ținut să sublinieze că rezultatele ei se datorează și unui efort constant.

„Alisa este genială din naștere. Este ageră. Toată lumea a observat că s-a născut cu ceva în plus. Nu s-a născut știind să calculeze, nu s-a născut știind trigonometrie.”, a spus bărbatul pentru sursa menționată.

Procesul educațional a fost gradual și disciplinat, construit zi de zi. Educația acasă a fost, la început, privită cu scepticism, însă Rafael nu a avut nicio îndoială.

„A fost doar pas cu pas. Nu a fost niciun miracol. Totul a fost pas cu pas, pas cu pas. Și uitându-mă înapoi acum, 10 ani mai târziu, nu am niciun regret. A fost o bucurie. A fost un privilegiu și o onoare să o învăț.”, a mai spus tatăl Alisei.

La doar 2 ani și jumătate, Alisa citea deja cărți, iar la 5 ani învăța algebră. Vara, în loc de vacanțe obișnuite, tatăl și fiica făceau excursii educative în locuri precum Marele Canion și Yellowstone. De la vârsta de 4 ani, miercurea era ziua liberă: mergeau la Disneyland.

„Se descurca atât de bine, încât am vrut să continui să o răsplătesc și să o fac să aștepte cu nerăbdare fiecare săptămână ca pe ceva nou și foarte distractiv care urmează”, a explicat Rafael.

La 8 ani, Alisa a fost înscrisă oficial ca student special la colegiu.

„A fost prima dată când a fost într-o sală de clasă și m-am gândit că ar putea fi puțin intimidată. Era ca la televizor sau în filme pentru ea. Nu a avut nicio problemă. Nu am auzit-o nici măcar o dată și nici măcar o dată nu a venit la mine să-mi spună: Mă simt inconfortabil» sau «Nimeni nu se poartă frumos cu mine», sau ceva de genul acesta”, a mai spus tatăl fetiței.

La rândul ei, Alisa a povestit cum s-a simțit în primele zile la Crafton Hills College:

„Când am început să merg la Crafton, la vârsta de 8 ani, am fost puțin emoționată… pentru că era prima dată când mergeam la o școală din sistemul public, dar apoi am întâlnit niște oameni foarte drăguți, iar asta m-a ajutat foarte mult”.