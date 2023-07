Ea este bunicuța de 77 de ani care a uluit internetul cu trupul său. De necrezut cum arată în lenjerie intimă

Joan MacDonald a uimit internetul cu silueta ei. Femeia în vârstă de 77 de ani s-a transformat radical în ultimii ani, din cauza unor probleme de sănătate. În urma unor investigații, aceasta a început să aibă mai multă grijă de felul în care arată. Și-a schimbat total modul de viață, s-a apucat de sport, iar rezultatele sunt spectaculoase!

În urmă cu trei ani, Joan MacDonald a decis că este momentul să facă o schimbare. Problemele de sănătate au început să o îngrijoreze, astfel s-a apucat de sport.

„Știam că trebuie să fac ceva diferit. O văzusem pe mama trecând prin același lucru, luând medicamente după medicamente și nu îmi doream acea viață pentru mine.”, a spus Joan MacDonald în cadrul unui interviu.

Fiica ei i-a fost alături și a încurajat-o tot timpul. Fiind antrenoare de fitness și nutriționist femeia a putut să îi dea mamei sale multe sfaturi utile, dar și să îi organizeze antrenamentele.

„Ea a spus că este dispusă să mă ajute și mi-a recomandat să mă alătur programului ei de antrenament online.”, a mai dezvăluit MacDonald.

Bătrânica a început să meargă mai des pe jos, să practice yoga și chiar să ridice greutăți, activități care au ajutat-o în timp să capete rezistență: „Chiar am început totul de la zero. Îmi amintesc că am luat o ganteră de zece kilograme și era foarte grea.”, a mai spus ea.

Joan MacDonald a reușit să slăbească 60 de kilograme

Cu mută determinare și perseverență, Joan a reușit să slăbească 60 de kilograme. În prezent medicii sunt mult mai pozitivi cu privire la starea ei de sănătate. Mai mult, acum femeia nu mai are nevoie de tratamentul pentru tensiunea arterială și colesterol.

Datorită programului de antrenamente bine pus la punct, femeia a căpătat în timp multă forță și rezistență, iar acum petrece și câte două ore pe zi în sala de sport.

„Folosind programul de antrenament recomandat de fiica mea, fac, de obicei, o varietate de antrenamente. Cu toate că încă am probleme cu greutățile mai mari, îmi cunosc limitele. Antrenamentele se schimbă mereu, așa că lucrez săptămânal fiecare mușchi al corpului.”, a mai transmis ea, citată de shape.com.

Cu toate acestea, Joan MacDonald recunoaște că mișcarea nu a fost de ajuns pentru a scăpa de probleme de sănătate. Pe lângă sport, femeia a fost nevoită să își schimbe și dieta.

„Când începusem procesul, mâncam mai puțin și făceam combinații alimentare greșite. În timp, mi-am dat seama că am nevoie de hrană ca să slăbesc, așa că mi-am stabilit în jur de cinci mese pe zi.”, a mai spus ea, citată de sursa menționată mai sus.