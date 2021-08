Ea este câștigătoarea Miss Univers România 2021! Carmina Olimpia Cotfas va reprezenta țara în finala mondială din Israel

Astăzi, 28 august, a fost desemnată câștigătoarea Miss Univers România 2021. Competiția a avut loc în București, iar la finalul galei modelul Carmina Olimpia Cotfas a fost încoronată. Tânăra a impresionat juriul și va reprezenta România în finala mondială din Israel.

Douăzeci și cinci de finaliste au concurat pentru coroana națională, iar în cele din urmă Carmina Olimpia Cotfas, o tânăra de 20 de ani, a reușit să pună mâna pe titlul de Miss Univers România 2021. Pregătirile au fost intense, emoțiile mari, însă peste toate a reușit să treacă cu bine tânăra câștigătoare. Aceasta activează în lumea modellingului de șase ani, iar experiența pe podium pare că și-a spus cuvântul.

Carmina Olimpia Cotfas a reușit să impresioneze pe toată lumea cu ținutele, naturalețea, dezinvoltura și frumusețe ei. Astfel, la finalul evenimentului din această seară a reușit să își revendice cu brio titlul de Miss Univers România 2021. Coroana i-a fost înmânată de Miss Universe România 2020, Bianca Tirsin.

Cine este câștigătoarea Miss Univers România 2021?

Carmina Olimpia Cotfas, câștigătoarea Miss Univers România 2021, este o tânăra de 20 de ani, originară din Târgu Mureș. Aceasta este studentă la Facultatea de Istorie și Filozofie din Cluj Napoca și de la vârsta de 14 ani cochetează cu modellingul.

Tânăra își dorește o carieră de profesor universitar de istorie, însă până atunci a acord atenție și pasiunilor ei. De-a lungul anilor a fost prezentă la mai multe prezentări de modă și a defilat pentru desigenri celebrii din România, precum Cătălin Botezatu, Romanița Iovan și Delia Lazăr.

Pe lângă istorie și modelling, Carmina Olimpia Cotfas mai are și alte pasiuni: muzica și sportul. De-a lungul timpului a participat la mai multe festivaluri de muzică.

„Am absolvit Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu-Mureș și acum sunt studentă în anul I la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității ”Babeș-Bolyai”, specializarea Istorie. Îmi doresc să devin profesor universitar de istorie.

Cât despre hobby-ul meu, modellingul, l-am început la vârsta de 14 ani în urma unui casting al agenției City Models Cluj, la care activez și acum. Pe parcursul anilor am participat la mai multe prezentări, concursuri de Miss (2016 – am câștigat titlul de Miss Transilvania Fashion în cadrul Miss Transilvania, 2018 – Top 10 Romania în cadrul Romanian Info Fashion Festival, 2018 – Miss Popularitate/ locul II Miss City – acordat de Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu. În 2019 – am câștigat titlul de Miss Târgu Mureș).

Alte două mari pasiuni ale mele sunt muzica și sportul. Evoluția mea de-a lungul celor 9 ani de canto muzică ușoară și prezența mea în foarte multe festivaluri organizate în toată țara m-au obișnuit și m-au ajutat să scap de tracul scenei, ceea ce a fost un avantaj pentru mine în cariera de model.”, spunea Carmina Olimpia Cotfas, într-un interviu acordat în urmă cu un an.

