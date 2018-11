Ea este creatoarea de modă care a făcut o rochie din 1.000 de frunze uscate! Ce sfaturi dă brăileanca

Raluca Silvia Constantin este o creatoare de modă din Brăila care a venit cu o vestimentație inedită: rochie create din nu mai puțin de 1.000 de frunze uscate! Le-a preferat pe cele de tei și stejar!

Raluca a trudit la impresionanta creație trei zile, din care 24 de ore a durat doar lipirea efectivă a frunzelor şi a crizantemelor din corsaj. „M-a inspirat această toamnă prelungită. În general îmi place să mă inspir din natură. Am mai creat acum câţiva ani o rochie din petale de trandafiri, una din cetină de brad şi acum din frunze. Nu am tratat frunzele, doar pe cele de tei le-am presat, cele din stejar sunt mai rezistente, mai groase. Am folosit apoi un pistol special de lipit pentru frunze şi le-am dat şi cu un spray, pentru strălucire. Rochia ar costa, cred eu, cam 5.000 de lei. O voi prezenta în cadrul unui eveniment caritabil care va avea loc luna viitoare„, a spus Raluca Silvia Constantin, pentru monitoruldegalati.ro.

Rochia ar rezista şi şase luni, dar trebuie ferită de o sursă puternică de căldură. „Este greu de purtat pentru că frunzele sunt destul de grele şi este foarte dificil dat fiind faptul că sunt foarte fragile şi trebuie să fii foarte atentă să nu calci pe trenă pentru ca este un design inedit şi unic. Aş purta-o la balul bobocilor sau la un bal mascat”, a spus Diana Toma, modelul care a încercat rochia.