Ea este eleva din Giurgiu care a creat logo-ul muzeului din oraș

Are doar 17 ani, dar o mulțime de preocupări. Se numește Beatrice Tănase și este elevă în clasa a XI-a la cea mai renumită instituție de învățământ giurgiuveană, Colegiul Național „Ion Maiorescu”.

Născută în aceeași zi cu marele poet Mihai Eminescu, este o persoană extrovertită, iubește arta (muzică, desen, teatru), scrie și citește cu mare plăcere poezii. Se implică trup și suflet în proiecte, cel mai recent fiind legat de cel derulat de Consiliul Județean Giurgiu, „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu”.

Este un proiect finanțat prin granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA și are drept scop „dezvoltarea economică și socială a județului Giurgiu prin cooperare culturală în Spațiul European și îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural deținut de Muzeul Județean «Teohari Antonescu»”, iar ca obiectiv important „valorificarea culturală și economică a patrimoniului cultural local prin restaurarea, consolidarea, dotarea și promovarea Muzeului Județean Teohari Antonescu”.

Pe lângă lucrările propriu-zise, proiectul amintit a cuprins și o competiție pentru tinerii giurgiuveni, care au creat un logo pentru instituția de cultură.

„O experiență inedită”

Nu mai puțin de 42 de lucrări au fost primite spre jurizare, premiate fiind cele mai bune zece dintre ele, printre acestea numărându-se și cea creată de Beatrice, elevă în clasa a XI-a, la filologie.

„Mă bucur că am participat, este o experiență inedită, în care m-am implicat cu o bună parte a colegilor de clasă. (CITEȘTE AICI: EL E MICUL LUPTĂTOR DE AUR DIN GIURGIU CARE “VÂNEAZĂ” O MEDALIE OLIMPICĂ)

Inițial, am crezut că va fi greu, fiind vorba despre un program în care nu mai lucrasem, dar, după ce am învățat bazele, am reușit să creez un logo simplu, dar sugestiv, care a primit aprecieri din partea juriului. Timpul de lucru a fost strict de 25 de minute!”, spunea, după festivitatea de premiere de la începutul lunii aprilie, tânăra Beatrice.

„Urăsc școala online”

Cel mai greu pentru eleva de liceu a fost, în ultimul an, să învețe online.

„Urăsc școala online, ne afectează și îmi doresc să revenim la normal, pentru a putea merge la cursuri, pentru a putea să ne revedem și fără teama de a ne îmbolnăvi. Cel mai greu mi-a fost la orele de limba și literatura română, materie la care avem multe comentarii, multe nelămuriri și la care foarte greu reușim să clarificăm dubiile pe care le avem!”, spune Beatrice.

La vârsta ei, Beatrice iubește viața, iubește să iasă cu prietenii și să asculte muzică. Orice gen, dar de calitate. În general, cam tot ce fac copiii și tinerii zilelor noastre. (CITEȘTE AICI: OLIMPICA LA ENGLEZĂ FACE VOLUNTARIAT. E PROFESOARĂ LA 16 ANI PENTRU COPIII DINTR-UN SAT DIN TELEORMAN)

Ce le transmite „negaționiștilor”

Și, pentru că își dorește ca în cât mai scurt timp viața ei și a celor apropiați să reintre pe făgașul normal, Beatrice are chiar și un mesaj pentru „negaționiști”:

„Ceea ce fac ei, fie că sunt copii, adolescenți sau adulți, este doar o ambiție prostească. Nu cred că este atât de greu să purtăm o mască pentru a trece cu bine peste această perioadă!”.

Fire analitică, Beatrice povestește că școala de acum nu pare cu mult diferită de cea a anilor ’90, doar că pare mult mai stufoasă, cu o sumedenie de informații care, la un moment dat, nu își regăsesc utilitatea în viața de zi cu zi. Dar, atâta timp cât se axează pe ceea ce își doresc să facă în viitor, nu pare o corvoadă prea mare.

„De afară nu prea avem cum să facem schimbarea”

„Suntem, câteodată, judecați, că am fi prea superficiali. Dar știm ce ne dorim, avem, de cele mai multe ori, susținerea părinților, astfel că trecem destul de ușor peste critici. Generația noastră – și am toată convingerea când spun asta – este generația care va schimba ceva în România. Condiția este să rămânem aici, pentru că de afară nu prea avem cum să facem schimbarea!”, spune Beatrice.

Când va crește, vrea să devină un om de care cei din jur să își amintească cu plăcere, să nu ajungă la bătrânețe și să aibă regrete. Speră că toate acestea vor deveni posibile ca viitor avocat.

„Cel mai important este, totuși, să îți asculți intuiția”

Având un motto care te duce cu gândul la o eventuală încurajare a minciunii („Prefă-te, până devine adevărat!”), Beatrice își explică, totuși, alegerea:

„Trăim într-o societate a minciunii, când toți se ascund după măști, de cele mai multe ori reușite, astfel încât ajungem să îi credem. (VEZI ȘI: REGINA MARII BRITANII A PREMIAT UN ELEV ROMÂN)

Dar cel mai important este, totuși, să îți asculți intuiția. Cu toate astea, trebuie să cântărești cu mare atenție ceea ce ți se «servește», astfel încât să nu ajungi să devii victima mincinoșilor de profesie”, mai spune Beatrice.

