Ea este Romina, femeia ucisă cu sânge rece de criminalul din Arad! Ce se întâmplă acum cu fetițele minore ale acesteia

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul crimei care a șocat Aradul. Cea care a fost ucisă cu sânge rece și târâtă pe o distanță de aproape doi kilometri este Romina, o tânără de doar 28 de ani. Mama a două fetițe, aceasta se afla la locul de muncă atunci când destinul i-a fost frânt cu brutalitate de cel cu care, până de curând, împărțea viața. Acum, în urma ei, au rămas două fetițe case nu își vor mai vedea niciodată mama.

Crima teribilă s-a petrecut în data de 5 august, în orașul Chișineu-Criș, județul Arad, în jurul orei 21:00. Totul s-a întâmplat chiar în fața restaurantului unde tânăra lucra. Nimeni nu se aștepta ca o seară obișnuită de muncă să se transforme într-o tragedie greu de descris.

Romina, ucisă cu o cruzime revoltătoare

În acea seară, fostul partener al Rominei, un bărbat în vârstă de 35 de ani, a venit la locul ei de muncă. Conform martorilor, a forțat-o să iasă din restaurant, iar între cei doi a avut loc o altercație verbală. Ulterior, bărbatul i-a prins mâinile în geamul portierei și a demarat în viteză, târând-o pe asfalt aproximativ 2 kilometri. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă confirmă cruzimea cu care a fost comisă fapta.

După ce și-a dat seama că victima nu mai respira, agresorul a abandonat trupul fără viață pe un câmp, la marginea orașului. Poliția a fost alertată imediat de colegii Rominei, iar autoritățile au reușit să-l captureze pe criminal în scurt timp.

Acesta a fost dus la audieri și, potrivit surselor din anchetă, a declarat că regretă ceea ce a făcut. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 7 august urmează să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru omor și lipsire de libertate în mod ilegal.

Ce se întâmplă cu fetițele Rominei

Romina și bărbatul care a pus capăt vieții sale au avut o relație de mai mulți ani și aveau împreună două fetițe – una de 7 ani, cealaltă de 13. Minorele au rămas acum fără mamă și, într-un mod tragic, fără figura paternă, care va petrece, cel mai probabil, mulți ani în spatele gratiilor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului s-a mobilizat rapid, iar cele două fete au fost preluate temporar. Din fericire, o mătușă din partea mamei a acceptat să le ia în grijă, astfel că ele nu vor fi plasate în sistemul de protecție instituționalizat.

Această crimă reamintește cât de fragile pot fi viețile femeilor aflate în relații toxice și cât de important este ca semnalele de alarmă să nu fie ignorate de autorități și de cei din jur.

