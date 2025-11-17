Ei sunt cei 5 tineri care au murit în timp ce mergeau la o petrecere. Mașina în care se aflau a fost făcută praf

Cinci adolescenți (trei băieți și două fete) – cu vârste cuprinse între 20 și 23 de ani – au murit pe loc într-un cumplit accident rutier. Tinerii se îndreptau spre o petrecere. Alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nenorocirea s-a petrecut sâmbătă seară, puițin după ora 21:00, în afara orașului Gibstown, comitetul Louth din Irlanda. Chloe Hipson, în vârstă de 21 de ani, din Lanarkshire, Scoția, a murit alături de Chloe McGee, în vârstă de 23 de ani, Shay Duffy (21 de ani) Alan McCluskey (23 de ani) și Dylan Commins, în vârstă de 23 de ani, când Volkswagen Golf în care se aflau s-a ciocnit cu un Toyota Land Cruiser din sens opus.

Cei 5 tineri ar fi trebuit să meargă la o petrecere în oraș

O a șasea persoană care se afla în Golf, tot în vârstă de aproximativ 20 de ani, continuă să primească îngrijiri medicale în spital pentru leziuni care nu îi pun viața în pericol. Grupul de prieteni se îndrepta spre Dundalk pentru o ieșire în oraș. Alte două persoane, un bărbat și o femeie din celălalt vehicul au fost transportate la spitalul Our Lady of Lourdes din Drogheda pentru îngrijiri medicale. De atunci a fost lansată o anchetă, iar investigațiile sunt în curs de desfășurare.

Comisarul Charlie Armstrong, de la secția de poliție Dundalk Garda, a descris scena accidentului ca fiind „dificilă” și a felicitat echipele de intervenție rapidă și alte servicii. În cadrul emisiunii Morning Ireland, el a declarat: „A fost o scenă dificilă, condițiile meteorologice erau nefavorabile, era o noapte întunecată, umedă și vântoasă, și aș dori să felicit din nou profesionalismul tuturor seviciilor care au intervenit la fața locului”.

Chloe Hipson este sora mai mică a jucătorului veteran Ryan Hipson de la echipa de fotbal FC North Motherwell. Echipa a transmis familiei un mesaj de condoleanță – postat pe Facebook:

„North Motherwell Football Club este devastat de vestea tragică a decesului prematur al lui Chloe Hipson, sora mai mică a unuia dintre jucătorii noștri veterani, Ryan Hipson. Ryan, tu și familia ta ați ocupat întotdeauna un loc special în inimile tuturor celor de la NMFC și faceți în continuare parte din familia fotbalului”, se arată în mesajul clubului.

