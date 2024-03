După doar 4 live-uri în care a cântat ore întregi și a dat dedicații ”fără număr”, Nicolae Guță ”a spart” orice top în materie de încasări de pe Tik Tok. Peste 80,000 de fani de-ai manelistului au luat parte la ”paranghelia online”, însă puțini știu cine este omul din spatele succesului lui Guță.

Bogpr este personajul momentului pe Tik Tok, un cont fără postări, dar care donează zeci de mii de euro pe live-urile lui Guță. Gura lumii zice că ar fi cineva ba din familia Pian, ba celebrul Feraru, ba un afacerist din Brașov, ba un milionar din Harghita, ba Vasile Bicăjan, un alt afacerist cunoscut și el în mediul online pentru donațiile considerente pe live-urile lui Guță, dar și ale altor maneliști cunoscuți.

Bogpr, personajul misterios care l-a umplut pe Guță de bani în doar 4 ore

Doar în ultima săptămână, Bogpr a arnucat peste zeci de mii de euro în dedicații și cadouri pe Tik Tok. Unii spun că în spatele contului s-ar afla Victoraș Micula, alții că ar fi vorba despre un prieten de-al Regelui sucului, milionar la rândul lui, care ar proveni dintr-o familie extrem de cunoscută și bazată financiar de la noi din țară. Lucian Elgi, proprietarul contului de Tiktok AMMA Studios care a spart toate topurile susține că nu îi poate dezvălui identitatea celui care l-a îmbogățit în doar câteva ore.

”Chiar dacă aș ști, n-aș putea să spun cine e Bogpr. Eu nu pot să vorbesc despre un om atâta timp cât el nu vrea să își dezvăluie numele” a declarat Elgi pentru CANCAN.RO

Peste 130,000 de dolari în 4 ore

În doar câteva ore de muzică, petrecere, dedicații și sute de cadouri s-au strâns peste 130,000 de dolari, după taxele plătite către TikTok, Elgi și Guță rămânând cu aproape 45 de mii de dolari. Dar live-ul care a înnebunit România nu este singurul din care cei doi au produs bani. Aproape o săptămână artiștii au cântat și au dat dedicații pentru Bogpr, timp în care au mai strâns alte câteva zeci de mii de euro.

”Au fost foarte mulți bani. Pe ultimul live am făcut 45,000 de dolari. În 4 ore de cântat live s-au făcut 45,000 de dolari. Pe primul live am avut 20,000 de oameni, a doua oară, 24,000, a treia oară 65,000, pentru ca a patra oară să rupem platforma la toate capitolele. În 4 ore de live am avut 2 milioane de oameni care au văzut ce facem noi, adică ne-am bătut cu Pro TV, Antena 1 și Kanal D la un loc” a mai spus Elgi pentru CANCAN.RO.

Lucian Elgi este cel care a orchestrat succesul răsunător al lui Nicolae Guță pe Tiktok. Deși face live-uri de mai bine de doi ani pe cea mai cunoscută platformă de socializare, abia în ultimul timp a reușit să și producă bani din acest cont.Mai mult, char dacă acum a dat lovitura cu Nicolae Guță, acesta a dezvăluit pentru CANCAN.RO că s-a lovit de gurile rele care i-au spus să nu îl aducă în emisiunea sa online pe Regele Manelelor, fie că este prea bătrân, fie că muzica lui nu mai este de actualitate. Cu toate acestea, de succesul celor doi s-a auzit până peste mări și țări, tocmai până în China. De-a lungul timpului, Lucian a lansat și a colaborat cu nume cunoscute din lumea manelelor.

