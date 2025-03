„El cu Steaua, eu cu Dinamo!” – Tatăl lui Tavi Popescu, scandal cu fiul său la derby-uri

Tatăl fotbalistului Octavian Popescu de la FCSB, Beniamin, a vorbit exclusiv pentru CANCAN despre cum l-a dus la fotbal pe fiul său și ce probleme a avut cu el la meciuri. Mai mult decât atât, ,,Beni” recunoaște că Tavi e ,,mai mămos așa”, însă nu ezită să-l tragă de urechi chiar dacă are un copil… orgolios. Popescu senior a fost fotbalist la Flacăra Moreni, Cimentul Fieni, Chindia Târgoviște și Minerul Motru, iar în familie mai este un alt fost fotbalist celebru. Este vorba despre Octavian Popescu, fost jucător la Universitatea Craiova și la Poli Timișoara.

Tavi Popescu, jucătorul emblematic al FCSB, nu a fost mereu starul pe care îl cunoaștem azi. Tatăl său, Beniamin Popescu, povestește cum fiul său, un copil timid și mai retras, a făcut primii pași în fotbal, încă de mic, sub privirea atentă a unui antrenor din Nucet. Deși la început nu a părut să se remarce, talentul lui Tavi a fost evident pentru cei care l-au văzut la muncă, inclusiv pentru foștii mari fotbaliști, precum Gabi Zahiu și Silviu Lung, care îl vedeau deja ca pe un viitor mare fotbalist.

,,Tavi a fost un copil timid și nu prea vorbăreț. La 11 ani și jumătate l-am dus la București la academia lui Atletico Madrid. Până atunci, ce să spun? Prima zi când a început fotbalul nu am fost cu el, l-a luat un prtofesor de sport aici la noi, la Nucet, unul Nicolae Nicolae. L-a văzut, i-a plăcut și l-a băgat în echipa școlii. Știam că tendința lui Tavi e spre fotbal de când jucam eu la Minerul Motru. Atunci el avea 4-5 ani. L-am luat cu mine că eu la Motru stăteam la o vilă. Era Gabi Zahiu care îmi spunea: Beni, o să ajungă fotbalist mare, uite cum lovește mingea! Silviu Lung la fel zicea”, a spus Beniamin Popescu.

”Dorul de mamă l-a făcut să cam scârțâie”

Popescu senior recunoaște că atunci Tavi a avut probleme după plecarea din comuna dâmbovițeană Nucet la București. ,,A fost o perioadă mai grea pentru el, pentru că el fiind mai mămos, el era cu maică-sa, nu… A fost un pic mai greu la început, dar s-a acomodat destul de bine, dar dorul de mamă l-a făcut să cam scârțâie la un moment dat. A mai trebuit soția să mai stea cu el”, a spus tatăl lui Tavi Popescu.

Tavi Popescu a cochetat puțin și cu Rapid București, fără succes însă. Pe atunci, gruparea alb-vișinie era în Liga a 3-a, iar antrenor era legenda Daniel Pancu, actualul selecționer al naționalei României U21. ,,La Rapid, a debutat cu Pancu antrenor într-un meci amical cu Voluntari. A jucat bine, dar nu mai știu ce s-a întâmplat. Probabil că pentru ei de la Rapid nu era Tavi important așa, știi? Dacă făceau cu tot dinadinsul puteau să îl oprească!”, a spus Beniamin Popescu.

,,Copilul și-a luat viața în piept de mic, de ce să zic? S-a realizat până acum că așa a vrut Dumnezeu și munca lui, el s-a străduit! El e și un pic mai orgolios, nu prea îi place să-i dai sfaturi. La un moment dat, a trebuit să accepte sfaturi și de la mine că ceea ce i-am spus eu cam așa s-a întâmplat. I-am spus că fotbalul înseamnă disciplină, seriozitate și muncă”, a declarat Beniamin Popescu.

Scandal tată-fiu la derby-urile Steaua-Dinamo

,,El când era mic ținea cu Steaua, păi ce, vai de mine… Păi eu sunt cu Dinamo și când juca Steaua cu Dinamo, Tavi stătea mai mult pe hol! Îi spuneam să nu mai stea lângă mine, că râdea de mine: Vă batem, vă batem! Pleacă mă de aici, îi ziceam (n.r.- râde)”, a mai spus Beniamin Popescu.

Acesta din urmă speră ca fiul său să revină cât mai repede pe gazon după accidentarea suferită. ,,Acum văd că și-a revenit, îmi spunea că trebuie să intre la joc. Probabil că nu este la capacitatea maximă. Nu e ușor să intri mai ales în perioada asta de play-off. El mi-a zis că e bine după problema avută la călcâi, pentru că a avut o problemă mult mai gravă decât se părea, cu fisura asta ce a avut el acolo”, a spus Beniamin Popescu.

,,Beni” și-a adus aminte de vremurile când juca și el fotbal la echipe importante. Nu a uitat duelurile de pe gazon cu Hagi, Gică Popescu și ceilalți fotbaliști din Generația de Aur. ,,Satisfacția mea cea mai mare a fost când am jucat un meci amical împotriva echipei naționale a României când eu eram la Cimentul Fieni. A fost un meci amical disputat la câmpina, noi am pierdut cu 1-2. Aveam adversari pe Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Filipescu era Generația de Aur. Îmi aduc aminte că m-am pus la un moment dat lângă Hagi să văd dacă sunt mai înaltca el, m-am dus lângă el în marcaj. Tot așa, la un moment dat a fost o fază, am scăpat o dată pe lângă Gică Popescu, m-a faultat și chiar a spus, scuze, scuze! Am zis, măi, las-o încolo, așa ceva? (n.r.- râde) M-am simțit chiar fotbalist jucând în acel meci”, și-a adus aminte Beniamin Popescu de meciul amical România-Cimentul Fieni 2-1, jucat în anul 1997 la Câmpina.

Tatăl lui Tavi Popescu spune că și acum joacă fotbal, fiind legitimat la echipa din Nucet, care activează în Liga a 6-a. ,,Joc la liga a 6-a la Nucet, am 49 de ani împliniți în februarie. Joc cu numărul 17 pe tricou, că Tavi 17 a avut pe tricou 17 la început la echipa națională (n.r.- râde)”, a mai spus tatăl lui Tavi Popescu.

Sursa foto: Facebook/Beniamin Popescu/Octavian Popescu