El e românul care l-a “cucerit” pe Connor McGregor! Povestea imaginii care a uimit internetul

După faptă și răsplată – așa este și în cazul sportivului Albu Philip, care a demonstrat că orice este posibil prin muncă și disciplină. De curând, Philip și-a surprins fanii cu o postare în care apare alături de nimeni altul decât legenda MMA-ului Conor McGregor. CANCAN.RO a luat legătura cu luptătorul român, care ne-a spus povestea din spatele fotografiei virale. Philip este printre singurii români susținuți de un asemenea nume internațional.

Albu Philip este pe culmile fericirii după ce marele campion MMA Conor McGregor și-a arătat public susținerea față de el. De ce spunem asta? Legenda internațională l-a postat pe Philip la story, un lucru important, deoarece, de-a lungul timpului, nu am mai văzut o asemenea atenție din partea lui Conor McGregor pentru un alt luptător din țara noastră.

Imediat după ce Philip a făcut postarea respectivă, care i-a făcut pe internauți să o ia razna, aceasta a fost preluată și de McGregor, care a postat-o pe contul său oficial, urmărit de 46,3 milioane de oameni.

Conor McGregor a investit bani în gala sportivă a lui Albu Philip

Pe lângă cuvintele de laudă și încurajările, care înseamnă foarte mult fiind venite din partea unui sportiv internațional cu un nume atât de sonor, Albu Philip s-a bucurat și de bani investiți din partea lui Conor McGregor în proiectele sale sportive. Este clar că legenda MMA-ului crede și vede un potențial uriaș în luptătorul român și este dispus să îl sprijine la fiecare pas.

„Conor McGregor nu este doar un nume pentru mine. Este omul care a văzut în mine ceea ce alții nu au fost capabili să vadă. M-a remarcat, m-a susținut și a ales să fie alături de mine un lucru pe care foarte puțini îl pot spune. Sunt, în acest moment, singurul sportiv din România care a ajuns să fie susținut de el la acest nivel. Îmi urmărește evoluția, îmi apreciază victoriile și crede în potențialul meu. Iar când un om ca McGregor spune, fără cuvinte mari, că vede în tine un viitor… nu mai este vorba despre noroc. Este vorba despre valoare. Pentru că la nivelul lui nu există întâmplare. Nu există „poate”. Nu există alegeri făcute la întâmplare. Există doar instinct, experiență și ochiul format pentru performanță reală. Faptul că un astfel de om a ales să fie lângă mine spune mai mult decât ar putea spune orice titlu, orice centură sau orice statistică. Într-o lume în care mulți încearcă să pară… eu am fost văzut pentru ceea ce sunt. Și poate că asta deranjează. Poate că asta ridică întrebări. Poate că nu toată lumea este pregătită să accepte că un sportiv din România a ajuns să fie susținut direct de unul dintre cele mai mari nume din istoria sporturilor de contact. Dar realitatea nu are nevoie de acceptare. Doar de rezultate. Nu am cerut atenție. Nu am alergat după validare. Am muncit. Am câștigat. Și am ajuns într-un punct unde oamenii potriviți au început să observe.” a declarat Albu Philip pentru CANCAN.RO

Albu Philip ajută sportivii la început de drum

Prin proiectul său de suflet, o gală care îi poartă numele, Philip reușește să ajute și alți tineri talentați, aflați la început de carieră.

” Nu este doar o gală. Este un concept unde deschide viitorul sportivilor . Un concept brutal de autentic lupte la pumni goi, pe reguli de MMA, într-un cadru cinematic, unde fiecare luptător nu intră doar în cușcă… ci își spune povestea. Cine este. De unde vine. De ce luptă. Care este visul lui. Pentru că în spatele fiecărei luptător există o poveste. Iar fiecare spectator trebuie să simtă că face parte din ea.Prin acest proiect am oferit șansa multor sportivi să se apropie de visul lor un vis pe care, poate, nu credeau că îl vor atinge vreodată!” a declarat Albu Philip pentru CANCAN.RO

Philip a pregătit multe surprize pentru luna mai: meciuri spectaculoase cu invitați internaționali. Conor McGregor nu este singurul sportiv de talie mondială cu care sportivul român are contact.

„În luna Mai urmează următoarea gală, un eveniment care promite să ducă totul la un alt nivel. Printre cei care vor intra în luptă se numără și Francesco Morandi, alături de care voi face echipă într-un duel care se anunță spectaculos. Vor fi confruntări intense, cu luptători profesioniști, vedete și oameni care nu doar visează să devină campioni… ci sunt gata să demonstreze. Pentru mine, tot acest parcurs este mai mult decât sport. Este credință. Este muncă. Este destin.” a mai spus Philip Albu pentru CANCAN.RO Care este povestea campionului Conor McGregor

Născut în Dublin, într-un cartier modest, Conor a crescut visând la mai mult. Nu avea lux, nu avea siguranța unui drum ușor, dar avea ceva mult mai puternic: credința că poate deveni cineva. În spatele fiecărui antrenament epuizant, în spatele fiecărei lovituri încasate, a stat mereu aceeași idee — că munca și disciplina pot transforma imposibilul în realitate.

La început, puțini au crezut în el. Era doar un tânăr cu vise mari și o încredere care părea, pentru unii, exagerată. Dar Conor nu s-a lăsat descurajat. A continuat să muncească, să cadă și să se ridice, iar fiecare eșec a devenit o lecție. Fiecare victorie, o confirmare că drumul ales este cel corect.

Când a ajuns în marile competiții, nu a adus doar talent, ci și o personalitate puternică. A știut să atragă privirile, să transforme fiecare apariție într-un spectacol. Dar dincolo de imaginea de „showman”, există un om care a luptat pentru fiecare pas înainte.

Cel mai important moment din cariera sa a venit în cadrul organizației UFC, unde a devenit primul luptător din istorie care a deținut simultan două centuri la categorii diferite, cum ar fi la categoria pană (Featherweight) – după victoria fulgerătoare împotriva lui José Aldo, pe care l-a învins în doar 13 secunde.

Conor a fost campion si la categoria ușoară (Lightweight), după meciul câștigat împotriva lui Eddie Alvarez. Aceste două titluri l-au consacrat definitiv în istoria MMA.

Un alt moment uriaș a fost lupta din box cu Floyd Mayweather, în 2017. Deși nu a câștigat meciul, Conor a obținut un succes financiar incredibil, câștigând sute de milioane de dolari și devenind unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din lume.

Acestea fiind spuse, Albu Philip se poate mândri că îl are alături pe campionul Conor McGregor, care a reușit totul de unul singur și a devenit unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii.

