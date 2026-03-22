Tragedie în Băneasa! Un copil s-a stins după ce a căzut de la etajul 9

De: Irina Vlad 22/03/2026 | 15:36
Sursa foto: Arhivă CANCAN

Tragedie într-o familie din București! Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 9 al unui bloc din sectorul 1, cartierul Băneasa. Din păcate, micuțul nu a supraviețuit impactului.

Incidentul a avut loc duminică, 22 martie 2026, în jurul orei 14:20. Un copil de 5 ani a căzut de la etajul 9 al unui bloc situat pe strada Alexandru Șerbănescu din cartierul Băneasa, sector 1, București. Din păcate, echipele de salvatori ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru viața copilului, fiind declarat decesul.

Copilul de 5 ani nu a mai avut nicio șansă la viață

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenoricirea. Până la această oră nu au fost făcute publice detalii privind cauzele care au dus la căderea copilului. Cercetările vor fi preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

„Astăzi, 22 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la precipitarea unui minor, la o adresă din Sectorul 1.

Polițiștii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind identificat un copil, în vârstă de 5 ani, căzut de la etajul 9 al imobilului în care locuia. De asemenea, la adresă s-a deplasat și un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri medicale copilului, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia. Trupul neînsuflețit urmează a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, pentru necropsie.

Cercetările vor fi preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.”, se arată în comunicatul Poliției.

