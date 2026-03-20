Scandal înainte de lupta lui Yamato Zaharia! Bogdan Mocanu, amenințat că va ajunge în cușcă

Prietenul la nevoie se cunoaște, așa spune o vorbă din bătrâni. Yamato Zaharia este supărat pe bunul său prieten, Bogdan Mocanu, care nu a reușit să ajungă la un meci important al sportivului și să îl susțină. Nu este nimic, are deja o bulină neagră, dar fostul concurent de la „Puterea Dragostei” se poate revanșa față de Yamato pe 8 mai, atunci când luptătorul va intra în ring cu un rival de temut. CANCAN.RO are toate informațiile și vă spunem ce sumă de bani urmează să primească Yamato pentru meci, atât avem de zis, este o sumă cu 5 zerouri.

Yamato Zaharia s-a întâlnit cu „fratele” său, Bogdan Mocanu și au început tachinările. Sportivul este supărat pe creatorul de conținut că nu a ajuns la un meci important din Istanbul. Mocanu are șansa să se revanșeze pentru că Yamato urmează să aibă altă luptă în cușcă, în București.

„M-a sunat cu o seară înainte, când mă pregăteam să plec din Thailanda spre Istanbul, la meci, și mi-a zis: «Voiam să vin și eu să-ți fac o surpriză, să apar acolo, la Istanbul». Dar nu a mai venit, nu știu ce motiv a invocat el. Acum nu mai are nicio scuză să nu fie prezent alături de mine în București.” a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO

Yamato îl provoacă pe Bogdan Mocanu la luptă

Yamato Zaharia a spus clar, dacă nici pe 8 mai nu va veni Bogdan Mocanu la meciul din București, atunci va fi și el provocat să se bată în cușcă.

„Dacă nici în București nu mai e alături de mine, atunci unde să mai fie? Dacă nu vine lângă mine și găsește iar scuze, va fi următorul provocat.”a declarat Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO

Ce sumă consistentă de bani primește Yamato Zaharia pentru lupta de pe 8 mai? „Am văzut că este acea sumă mare, cu cinci zerouri”

Sportiv de performanță, acum Yamato face bani frumoși din meciurile sale. Pe luptător nu îl mai sperie adversarii, pentru el numele lor sunt doar detalii. Pe data de 8 mai, la Sala Polivalentă, Yamato va intra iar în ring cu un luptător necunoscut, iar suma pe care o primește este una consistentă.

„Așa cum am spus întotdeauna, nu mă interesează numele adversarului, ci doar suma. Când am semnat contractul, am întrebat unde este suma și am văzut că este acea sumă mare, cu cinci zerouri, care trebuie. Are cinci zerouri, este suma corectă și am semnat. Nu mă interesează cu cine lupt, nu mă interesează cine este de cealaltă parte a cuștii — mă interesează doar ca suma să fie cea potrivită.” a mai spus Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO

Acum rămâne să vedem dacă Bogdan Mocanu va fi alături de Yamato la meciul de pe 8 mai sau din prieten se va transforma în rival și își vor termina socotelile în ring.

