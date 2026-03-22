Un moldovean stabilit în Italia și-a ucis iubita. A fost condamnat la ani grei de închisoare

De: Andreea Stăncescu 22/03/2026 | 13:51
Tânăra a fost ucisă cu o pușcă / Sursa foto: Facebook - Rotalianul

Un bărbat din Moldova a fost condamnat în Italia la 21 de ani de închisoare după ce și-a împușcat iubita, o tânără de 28 de ani pe nume Francesca Compagnone. Incidentul a avut loc pe 26 octombrie 2022, în vila familiei victimei, iar instanța a considerat gestul său intenționat, deși inculpatul susținuse că nu a avut de gând să o ucidă.

Moldoveanul și Francesca Compagnone aveau o relație sentimentală, deși tânărul era deja logodit cu altă persoană. Judecătorii au subliniat că nu a fost vorba despre un accident, ci despre decizia conștientă a riscului de a-i lua viața tinerei.

Francesca Compagnone a fost împușcată mortal

Pe baza acestei concluzii, Curtea cu Jurați din Santa Maria Capua Vetere a pronunțat sentința, obligându-l și la plata unei sume provizorii de 600.000 de euro către familia victimei, câte 200.000 pentru fiecare părinte și 100.000 pentru fiecare frate.

Potrivit anchetei, în dormitorul în care s-a produs tragedia se aflau mai multe puști deținute legal de tatăl tinerei. Inculpatul a luat o armă semiautomată, a îndreptat-o către Francesca și a tras, rănind-o mortal în zona feței. Deși a sunat la serviciile de urgență, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Procurorii au invocat agravanta relației ascunse dintre cei doi și au cerut 21 de ani de detenție, iar instanța a considerat circumstanțele generale de atenuare, stabilind totuși o pedeapsă corespunzătoare gravității faptei. Frații victimei au asistat emoționați la citirea sentinței, conștienți că nimic nu le va aduce înapoi sora, dar că adevărul judiciar a ieșit la iveală.

Apărarea a susținut că împușcătura a fost un accident, depunând expertize medico-legale care arătau direcția glonțului, însă instanța a considerat probele suficiente pentru a confirma omorul voluntar. Pe parcursul procesului, inculpatul nu și-a exprimat niciodată regretul sau scuze față de familia victimei.

