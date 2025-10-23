El este individul care a condus fără permis și a vrut să intre în Ambasada Rusiei. Bărbatul e medic stomatolog

S-a aflat cine este bărbatul care a vrut să intre cu mașină în porțile Ambasadei Rusiei din București. Individul conducea sub influența substanțelor interzise, circula cu permisul suspendat și a avut în trecut probleme cu legea.

În noaptea de miercuri spre joi (22-23 octombrie), un bărbat de 53 de ani a vrut să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București, sectorul 1. Incindentul a avut loc în jurul orei 3:15 dimineața.

După ce a primit avertisment din partea jandarmului aflat în post, însă fără rezultat, la fața locului s-a deplasat un echipaj SRI și un echipaj al jandarmeriei. Văzând că este încolțit, bărbatul ar fi încercat să fugă cu mașina, însă a fost blocat și imobilizat.

Cine este bărbatul care a vrut să distrugă accesul în Ambasada Rusiei din București

„În noaptea de miercuri spre joi, de 23 octombrie, la ora 3:15, un cetăţean român în vârstă de 53 de ani a sosit cu un autoturism la poarta principală a Ambasadei. Unul dintre jandarmii ai Jandarmeriei Române aflaţi în postul de pază a încercat să discute cu acesta, însă cetăţeanul s-a comportat inadecvat, a început să strige şi a încercat să fugă cu autovehiculul, fiind însă reţinut de echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI aflate în apropierea Ambasadei. Investigaţia ulterioară a arătat că, în momentul reţinerii, cetăţeanul se afla sub influenţa substanţelor psihoactive şi nu deţinea un permis de conducere valabil”, a transmis Ambasada Rusiei la Bucureşti.

În urmă verificărilor, autoritățile au descoperit că individul avea permisul de conducere suspendat, iar la testarea drug-test a fost găsit pozitiv. Bărbatul cu pricina a fost condus la INML (Institutul de Medicină Legală) pentru recoltarea probelor biologice. Din primele informații, individul de 53 de ani se numește Bogdan Motușoiu și este medic stomatolog în Pitești și nu este prima dată când are probleme cu legea.

La începutul lunii septembrie, pe numele său s-ar fie mis un ordin de protecție. Un astfel de ordin se poate emite provizoriu sau permanent, în urma unei cereri depuse de o persoană aflată în pericol. Medicul a primit interzis să se mai apropie la mai puțin de 10 metri de un coleg de breaslă (în interiorul clinicii stomatologice) și o alta de 2 metri în interiorul clinicii.

