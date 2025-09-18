El este Ionuț, tânărul din Alba Iulia care a murit într-un accident stupid, la doar 26 de ani

Ionuț, un tânăr de 26 de ani Alba, și-a găsit sfârșitul în mod dramatic, după ce tractorul pe care intenționa să îl repare s-a răsturnat peste el. Prietenii și rudele acestuia nu își revin nici acum din șocul suferit.

Tragedie fără margini într-o familia din județul Alba. Ionuț, un tânăr de 26 de ani pasionat de agricultură și vânătoare, și-a pierdut viața în timpul unei activități gospodărești. Acesta intenționa să repare un tractor, însă a fost prins sub utilaj.

Ionuț a murit strivit de tractorul pe care îl conducea

Nenorocirea s-a produs marți, 16 septembrie, în localitatea Horea, sat Mătișești, județul Alba. Ionuț se afla la câmp – unde se ocupa cu mai multe activități agricole – moment în care a fost strivit de un tractor pe care intenționa să îl repare.

La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, însă nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe Ionuț. A fost solicitat chiar și un elicoper SMURD, însă tânărul nu a mai avut nicio șansă, medicii declarând decesul. Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Prietenii, rudele și apropiații lui Ionuț nu își revin nici acum din șocul suferit. Pe rețelele de socializare, aceștia au scris zeci de mesaje în care își iau rămas bun de la tânăr.

”Am aflat cu mare tristețe despre plecarea prematură a lui Ionuț. Deși am avut șansa să îl cunosc doar pentru scurt timp prin proiectul ”Hoinar prin România”, a reușit să ne lase o impresie deosebită prin energia și bunătatea sa. Gândurile mele se îndreaptă către familie și către toți care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace.” ”E cumplit de greu ca părinte să treci printr-o astfel de durere. Dumnezeu să-ți odihnească sufletul în pace, iar părinților tăi să le dea puterea de a găsi alinare în amintirea ta.” ”Am fost colegi de școală și vecini, am crescut și am copilărit o perioadă împreună, iar acum, mult prea devreme tu ai plecat la Dumnezeu. Nu îmi găsesc cuvintele, nu îmi vine să cred că te-ai stins”, au fost o parte din mesajele emoționante scrise de cei care l-au cunoscut pe Ionuț.

