El este Marius, tânărul de 23 de ani care a murit după ce un autocar cu mai mulți copii s-a răsturnat pe A2. Doi minori sunt în stare gravă

Un accident cumplit a avut loc duminică, 22 iunie, pe Autostrada Soarelui, acolo unde un autocar plin cu copii s-a răsturnat în timp ce se îndrepta spre Litoral. Planul Roșu de Intervenție a fost activat imediat, iar autoritățile au intervenit de urgență. Din păcate, un tânăr de doar 23 de ani și-a pierdut viața în urma impactului violent, iar alți doi minori sunt în stare gravă.

În autocarul implicat în accident se aflau 28 de persoane – copii și însoțitori, care mergeau la un festival de baschet organizat pe litoralul românesc. Autovehiculul plecase dis-de-dimineață din Oradea, iar după mai bine de 12 ore de drum, cu doar două ore înainte de destinație, totul s-a transformat într-un coșmar.

Ieri, 22 iunie, în jurul orei 19:00, autocarul a părăsit carosabilul și s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea autostrăzii, în dreptul localității Sărulești, județul Călărași. Potrivit primelor mărturii, ar fi explodat un cauciuc dreapta-față, ceea ce a făcut ca șoferul să piardă controlul volanului și să se producă accidentul tragic.

„Din ce știu a explodat un cauciuc dreapta-față și am luat-o în viteză spre șanțul din dreapta, am apucat să mă prind de scaun, colegul din față nu și din ce am văzut a zburat prin dreapta prin geam. Eram cu echipe de copii, am încercat să îi scoatem, erau niște părinți care veneau cu mașini mici în spatele nostru și ei ne-au ajutat să îi scoatem pe copii și au sunat și la 112”, a relatat, încă șocat, unul dintre antrenori.