El este noul iubit al fostei asistente a lui Capatos: ”Ne-am mutat împreună, dar…”

Reprezentanții sexului tare trebuie să-și ia gândul de la Eva Kent, fosta asistentă a lui Capatos, și asta pentru că sexoasa blondină are, acum, ochi doar pentru un singur bărbat. "Păcătoasa" care s-a retras din televiziune în urmă cu 10 ani iubește și este iubită, așa cum nu a mai făcut-o până acum.

Eva Kent, fosta asistentă a lui Dan Capatos, a pus capăt vieții de burlăciță. De aproximativ un an, blondina, care s-a retras din lumina reflectoarelor, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un chipeș italian. Cu toate că simte fluturi în stomac, iar flacăra iubirii arde la intensitate maximă, starleta nu o să îmbrace rochia de mireasă în viitorul apropiat.

"De un an triesc o frumoasă poveste de dragoste.Ne-am mutat împreună într-un luxos apartament din Milano, dar cu toate astea nu văd să fac pasul cel mare. Nu mă gândesc la mai mult, nu am de gând să mă căsătoresc. Nu cred în chestia asta. Este o simplă relație, cât timp lucrurile sunt bune între noi doi", a mărturisit Eva Kent, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Momente înfiorătoare

Eva Kent, fosta asistentă a lui Capatos, a trecut, recent, prin momente înfiorătoare. În urmă cu aproximativ o lună, blondina, care de ceva timp s-a mutat în Italia, a fost operată de urgență, după ce medicii i-au descoperit grave probleme la ochi. Pentru a nu-și pierde vederea, Eva Kent a supusă unei intervenții chirurgicale.

”Nu prea sunt OK. M-am operat la ochi pentru că riscam să îmi pierd vederea. Și de aproximativ o lună și trei săptămâni îmi e foarte greu. În prima parte a zilei aprope că nu văd nimic, văd în ceață. Am stat în casă și mi-am luat tratamentul, important este să îmi revin. Am avut o problemă destul de gravă la ochiul stâng care ducea spre orbire. M-am operat și doctorul mi-a zis că îmi revin în trei zile, dar uite că a trecut o lună și nu mi-am revenit. Întâmpin foarte mari greutăți și nu știu cât mai durează perioada asta de recuperare”, a declarat Eva Kent, în urmă cu câteva săptămâni.

A jucat în filme pentru adulţi

Eva Kent, pe numele ei real Oana Oprea, este din Turnu-Severin şi a devenit cunoscută după ce a jucat în filme pentru adulţi. Ea a acceptat să facă acest lucru după ce l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină impresar, în timpul unei vacanţe în Italia. Oana şi-a luat numele de scenă Eva Kent şi a semnat rapid un contract cu o agenţie din Ungaria. Apoi, vedeta a revenit în România, a ajuns asistenta lui Dan Capatos la "Un show păcătos". După ce a cunoscut celebritatea și s-a iubit cu fiul unui milionar, a plecat înapoi în Italia, loc în care lucrează ca model.

