El este românul care a creat cea mai populară aplicație faith din lume. Fondatorul ”Bible Chat” (34 de ani), apariție spectacol cu Ferrari & S63AMG de jumate de mil. €

Când Dumnezeu te iubește, norocul nu te ocolește! Și nimic nu e prea mult! Este și cazul unuia dintre cei mai vizionari antreprenori români, fondator al unor aplicații extrem de populare. Una dintre ele, ”Bible Chat”, a obținut anul acesta o rundă de finanțare de… 14 milioane € din partea True Ventures, fond de capital din Silicon Valley. Și vă puteți închipui că nu degeaba, pe ”ochi frumoși”, ci pentru că este aplicația religioasă cu cea mai mare creștere din întreaga lume. Da, nu este nicio greșeală: din întreaga lume! Și este 100% românească.

În spatele ei se află Laurențiu Bălașa, despre care vom scrie azi. ”Bible Chat” folosește AI-ul pentru a crea conținut religios personalizat, iar până acum a strâns 10 milioane de utilizatori. Și ca să realizați anvergura creației lui Bălașa, mai notăm un lucru: în magazinul App Store, se găsește pe locul al 13-lea pe lista celor mai descărcate aplicații, alături de Whatsapp și Instagram.

Despre fondatorul ei, nu se cunosc însă atât de multe lucruri. Laurențiu Bălașa are apariții calculate în mediul antreprenorial și este aproape inexistent în high-life-ul Capitalei. Acolo unde este rara avis. Cu toate acestea, CANCAN.RO nu putea să-l ocolească, așa încât azi vă prezentăm imagini în exclusivitate cu părintele ”Bible Chat”.

Discret, așa cum am arătat mai devreme, Bălașa nu ezită însă să-și trăiască viața pe măsura succesului pe care îl are în afaceri. Drept dovadă, zilele trecute, am realizat imagini în centrul Capitalei cu el la volanul unui Mercedes S63 AMG Coupe decapotabil. O superbitate de mașină, evaluată la aproximativ 150.000 de euro. Asta în timp ce, pentru drumurile spre birou, părintele ”Bible Chat” are altă mașină. Altă superbitate: un Ferrari Roma, estimat la 250.000 de euro. Însă asta nu e tot! Traiul pe măsura succesului său nu se oprește aici.

Și nici n-ar avea de ce, fiindcă Dumnezeu îl iubește, iar norocul nu-l ocolește. V-am ”avertizat” de la început! O mărturie este și tatuajul, pe care Bălașa și l-a făcut ca o oglindă fidelă a unui destin construit cu mult curaj. „Fortes Fortuna Adiuvat” (Norocul îi ajută pe cei puternici”), nu e doar o frază în latină, ci un motto care l-a însoțit pe Bălașa până în prezent. Și nu are decât 34 de ani, o vârstă la care alții caută credite imobiliare cu dobânzi avantajoase ca să-și cumpere, în sfârșit, o mașină second-hand.

Nici Bălașa n-a fost de la început bogat. Dimpotrivă! ”Eu vin dintr-o familie foarte săracă, n-am avut bani când eram mic și, în jurul vârstei de 30 de ani, după 14-15 ani de muncă, am căpătat o liniște financiară”. S-a întâmplat după ce a creat diferite companii, dintre care unele au mers, iar unele nu. Iar în 2011 a înființat o companie „foarte mare în spațiul de consumer”, numită T-Me Studios, pe care a vândut-o în 2020 către un start-up din SUA. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică oficial, dar potrivit informațiilor din presa americană aceasta s-ar fi ridicat la circa 3 milioane de dolari.

A fost 6 luni în depresie

„În momentul în care am făcut exit de acolo, au fost multe schimbări în viața mea din punct de vedere personal și am intrat într-o perioadă de depresie timp de 6 luni”, a mai povestit românul. După aceasta însă, și-a regăsit liniștea care ”a venit cu o umplere a scopului meu inițial și cu o nevoie să găsesc alt scop, pentru că acela se îndeplinise”. Și s-a gândit să întemeieze ”Bible Chat”. Iar viziunea avută i-a fost validată în piață: „Concurăm azi cu companii care au strâns sute de milioane, care au sute de angajați și îi batem în fiecare zi”.

Din acest punct, el a înțeles că ”limita e Cerul” și a declarat că noul scop este să listeze compania pe bursă și să ajungă la 1 miliard de utilizatori creștini.

Până atunci însă, părintele ”Bible Chat” lucrează și la imaginea lui, nu doar a companiei. Imaginea sa de bărbat elegant, care știe să aprecieze rafinamentul, este dată nu numai de mașinile din garajul său, ci și de faptul că își calculează fiecare apariție. Când l-am întâlnit noi, purta la mână un Rolex de 15.000 de euro și era nedespărțit de o carte anume, care pare să-i fie ”propria Biblie”. „Sentient” e un thriller din zona SF, care explorează dilemele morale într-o lume în care adevărul devine cea mai periculoasă armă. O alegere deloc întâmplătoare, am putea spune noi. Îmbrăcat în negru, cu ochelari de soare și „camuflat” sub o șapcă în aceeași nuanță, afaceristul s-a îndreptat în zona Rosetti, la casa de licitații Artmark, semn că este interesat să investească banii și în artă, lucruri pentru suflet, nu doar în cele materiale. Fiindcă, nu-i așa, ne îndeamnă și Biblia să ”căutăm Regatul (lui Dumnezeu)” și nu în lucrurile trecătoare.

