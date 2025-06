El este Ștefan, băiatul înghițit de ape la Iași. Avea doar 14 ani și ce i-a spus fratelui înainte să moară îți va aduce fiori reci

Tragedie fără margini într-o familie din Iași. Ștefan a murit înghițit de apele Bahluiului, acolo unde mersese la scăldat împreună cu fratele lui. Înainte să fie luat de curenții puternici, adolescentul de 13 ani și-a salvat fratele, apoi a dispărut sub ape. Care au fost ultimele cuvinte ale tânărului înainte să moară?

Au trecut mai bine de 48 de ore de când nimeni nu mai știe nimic de Ștefan. Adolescentul de 13 ani a mers la scăldat la Erbiceni, în râul Bahlui, împreună cu fratele lui mai mic, Andrei (12 ani). Părea să fie o zi distractivă, însă totul s-a transfost într-o nenorocire.

Ce i-a spus Ștefan fratelui său mai mic înainte să dispară sub apă

După o perioadă cu ploi puternice și de lungă durată, adâncimea râului Bahlui a ajuns să depășească 2 metri în unele zone, însă cei doi tineri nu se așteptau ca aceasta să fie atât de adâncă. Ștefan a fost luat de ape într-o zonă extrem de periculoasă, mai ales în această perioadă când curenții sunt extrem de puternici.

Înainte să dispară sub ape acesta și-a îndemnat fratele mai mic să iasă la mal și i-a transmis că va muri. Acestea au fost ultimele cuvinte pe care Ștefan i le-a spus fratelui său mai mic: ”A zis: Mamă, m-a prins de mână și după aceea i-a alunecat mâna și a zis către fratele lui Andrei, du-te la mal, du-te la mal! Andrei, eu mor, mor! Și i-am zis, nu cumva să te duci la iazul ăla… ”Nu mă duc mamă”. Nu mai știu, nu mai am cuvinte, nu mai am putere, Nu mai am absolut nimic”, a spus mama celor doi frați, pentru Observator.

Imediat după a fost înghițit de apele învolburate ale Bahluiului. Deși a fost la un pas de moarte, fratele mai mic al lui Ștefan se află acum internat la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași, însă este în afara oricărui pericol.

„Din păcate, cel de-al doilea minor este în continuare căutat de echipele de intervenție. La fața locului au intervenit o autospecială de scafandri, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, o ambarcațiune cu doi subofițeri scafandri din cadrul ISU Iași, precum și un scafandru venit în sprijin din cadrul ISU Botoșani.

Zilele anterioare au participat și alte resurse importante. ISU Iași atrage atenția asupra riscurilor majore generate de scăldatul în locuri neamenajate și nesupravegheate. De la începutul anului 2025, avem un bilanț îngrijorător: echipajele ISU Iași au desfășurat 12 misiuni de căutare/ salvare în cazurile unor persoane posibil înecate, 5 dintre acestea fiind înregistrate doar în ultima lună”, a transmis căpitanul Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași

În ciudat intervențiilor prompte ale pompierilor, trupul lui Ștefan nu a fost găsit până acum. Adolescentu urma să împlinească 14 ani săptămâna viitoare, iar părinții lui aveau în plan să îi organizeze o petrecere. De când s-a întâmplat nenorocirea, tatăl și mama adolescentului încă speră la o minune și refuză să plece de pe malul Bahluiului: ”Mai avea 5 zile și făcea 14 ani. Am făcut comandă de tort, doamnă… Am făcut tot să îi fac inima bună, să îl bucur. Nu a mai apucat”, a mai spus Vasilică, tatăl lui Ștefan.

