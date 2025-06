Mărturiile cutremurătoare ale tinerei care ar fi putut avea soarta Teodorei Marcu: ”Îmi era teamă să nu mă facă să dispar!” Ce propunere i-a făcut Robert Lupu

Sfârșitul tragic al Teodorei Marcu a scos la iveală detalii halucinante din viața ucigașului său. Robert Lupu racola eleve cărora le propunea să se prostitueze pentru el. Taximetristul din Onești își alegea victimele după același tipar: minore vulnerabile, cu probleme în familie. Dacă fetele îl refuzau, criminalul încerca să le intimideze. Una dintre victimele sale a povestit coșmarul prin care a trecut. Ca și în cazul Teodorei, Robert Lupu făcuse o obsesie pentru ea. Ca să scape de el, fata a fugit din țară. CANCAN.RO are toate detaliile.

Moartea Teodorei Marcu le-a încurajat și pe alte victime ale călăului său vorbească despre traumele suferite din cauza acestuia. Pe lângă micile afaceri ilegale, cum ar fi schimbul de valută la colț de stradă, Robert Lupu lucra și ca taximetrist. A.A., o tânără din Onești, a povestit, pentru CANCAN.RO, că l-a cunoscut pe Robert Lupu în timpul unei curse cu taxiul. Avea în jur de 13-14 ani la acea vreme.

Bărbatul versat, care i-ar fi putut fi tată, și-a ”scanat” potențiala pradă imediat ce aceasta a urcat în mașină. A intrat în vorbă cu ea, iar discuția părea la început una inofensivă. Pe măsură ce s-au intersectat din nou, acesta a devenit, însă, din ce în ce mai curios. Când s-a asigurat că are în fața lui victima perfectă, criminalul a decis să iasă la atac.

”Aveam vreo 13-14 ani. Locuind departe de școală, luam taxiul destul de des. Coincidență sau nu, el era mereu prezent în zona de unde obișnuiam să iau taxiul. Și când contactam firma de taxi să vină acasă, deseori se prezenta tot el. Îmi cunoștea adresa. Îmi punea întrebări de genul «Dar stai singură ? Unde sunt părinții tăi? Mereu te văd singură». Începuse să mă întrebe dacă am iubit, ce planuri aveam și la ce liceu mă duc. După o perioadă, am început să-l evit”, și-a început A.A. povestea.

Robert Lupu nu era, însă, genul care să renunțe ușor atunci când își punea ceva în cap. În ciuda distanței pe care fata și-a luat-o față de el, acesta a făcut în așa fel încât s-o reîntâlnească.

”Câțiva ani nu ne-am mai văzut. Eram deja la liceu și schimbasem firma de taxi cu una unde știam că nu lucra el. Având probleme în familie, în ultimul an de liceu a trebuit să mă mut singură cu chirie. Prin cunoștințe am ajuns să stau într-o garsonieră, proprietară fiind o femeie, dar, practic, era garsoniera lui. Femeia era concubina lui din perioada respectivă. Am descoperit după o lună că el era proprietarul. M-am trezit cu el în casă pe nepusă masă. Și atunci a început să mă preseze cu întrebări de genul «Ce ai de gând faci după liceu? Am niște cunoștințe prin Germania, dacă te interesează». Îmi propunea, practic, să mă duc în puff-uri (n.r. bordeluri)”, a mai spus tânăra.