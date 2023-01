El este tatăl Loredanei Groza. Părintele cântăreței are o meserie nobilă

Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Cântăreața s-a născut cu un talent muzical unic, iar aspirația către zona artistică pare că a moștenit-o de la tatăl său.

Vasile Groza este părintele Loredanei Groza, cel care a susținut-o pe artistă în ascensiunea sa. La vârsta de 86 de ani, tatăl cântăreței este o persoană destul de activă și își trăiește viața din plin. Iată ce meserie are părintele artistei.

Cu ce se ocupă tatăl Loredanei Groza. Mulți nu știau acest lucru

Vasile Groza este poet de zece ani de zile și nu lasă nicio zi să treacă fără a scrie câte o poezie și, câteodată, chiar și reportaje. Pasiunea pentru scris și literatură a așternut-o în cele opt cărți pe care le-a publicat. Din păcate însă, cum vânzările de cărți au suferit modificări, Vasile Groza a mărturisit că a rămas și cu datorii la impozite. (CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ LOREDANA GROZA NATURALĂ, FĂRĂ PIC DE MACHIAJ. A FOST FILMATĂ DE ANDREEA BĂLAN)

„Am 86 de ani în care în spațiul ăsta s-au petrecut toate sau măcar s-au întrevăzut aceste expresii pe care le folsesc acum și nu le–am pus în practică atunci. Am încercat să ating toate genurile literare, pe măsura puterilor mele, nu mă gândesc la bizatine.

De zece ani de zile fac zi de zi câte o poezie. Le fac nu cu sudoare, ele vin, și ca florile trebuie udate, aranjate. Nu fac o muncă de miner, ci una obișnuită, de om la pensie. La mine a dat Dumnezeu și vin mai la grămadă. Am reușit acest lanț zece ani și văd că merge și următoarea carte. Mai e vorba și de finanțe. Am repartizat cele opt cărți în seturi. Nu prea se vinde cartea la noi și nu ai curajul să te aventurezi în tipografie, tipografia te usucă.

Acum dacă bagi o carte în magazine nu ți-o ia nimeni și începi să plătești chirie că ții cartea la librărie. Dar, ce e normal în țara asta? Am avut „Prințesa blue”, o carte de povești, în 2005, care s-a epuizat de cum am băgat-o în librării. Și, ce credeți? Că am rămas dator la impozite. Din carte nu am luat nimic, nici măcar doi lei. Chiar am fost nominalizat atunci, alături de Cărtărescu, cu cele 17 povești nemaiîntâlnite, create special, determinate de nașterea Elenei (n.r. fiica Loredanei, nepoata sa).”, a povestit tatăl artistei, potrivit Playtech.

,,A înzestrat-o Dumnezeu, i-a dat tot ce-i trebuie, și frumusețe, și glas…”

Vasile Groza a făcut mărturisiri din copilăria fiicei sale. Potrivit spuselor sale, Loredana Groza a început să aibă înclinație spre partea muzicală încă de când era mică, iar tatăl său a ,,păzit-o” din umbră și a ajutat-o să își atingă țelul în carieră. (VEZI ȘI: CE BOLID I-A CUMPĂRAT LOREDANA GROZA TATĂLUI EI! LA 81 DE ANI, VASILE GROZA ÎNTOARCE TOATE PRIVIRILE PE STRADĂ)

„Eu având un serviciu mai lejer, când era ea în ascensiune, eram umbra ei. Era totuși minoră. Consideram că e necesar să fiu lângă ea. Iar acum ne-a intrat în puterea obișnuinței, când se duce undeva, mergem și noi. Pe Loredana nu am încurajat-o, a răsărit deodată floare. O știm de când se urca pe taburet și cânta, avea trei anișori.

Cântă de când a făcut ochi. Văd că merge înainte, e bine, a înzestrat-o Dumnezeu, i-a dat tot ce-i trebuie, și frumusețe, și glas… Era în vacanță, la bunici, avea un colac în mână, iar câinele era în ușa anexei. Ea s-a dus să-i dea colacul, iar câinele i-a luat și mâna, și acum are semn.

Atunci am zis că se face cântăreață, așa de tare a urlat, de au fugit toate găinile. Elena cântă și ea. Dar gândește în engleză. A făcut la Școala britanică. Dar îmi zice să nu o pun la tradus. Ea știe engleza la perfecție”, a mai spus tatăl artistei, pentru sursa de mai sus.