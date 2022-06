Elena Chiriac a făcut anunţul surprinzător despre relaţia cu Marian Drăgulescu! Ce s-a întâmplat în Republica Dominicană: „Acum îmi pare rău”

Elena Chiriac (20 de ani) a fost la un pas să câștige marea finală de la ”Survivor România„ 2022. Aceasta s-a luptat cu Alex Delea în finală, pentru marele premiu de 100.000 de euro. După ce a revenit în România, Elena Chiriac a vorbit și despre modul în care s-a înțeles cu foștii colegi din competiție, mai cu seamă despre Marian Drăgulescu.

Elena Chiriac a fost invitată în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV, acolo unde a vorbit despre experiența ei la „Survivor România”. Tânăra în vârstă de 20 de ani susține că îl apreciază pe Marian Drăgulescu, pentru munca depusă în gimnastică. Mai mult decât atât, îi pare rău că a jignit în competiție, însă susține că a făcut ce a simțit.

”Marian tăia cocos, mai mult ca oricine, facea boluri din cocos. Au fost niște momente în care au fost niște tensiuni în echipă, eu îl apreciez pe Marian Drăgulescu pentru ce a făcut în gimnastică. Însă ce am spus despre el în concurs a fost ce am simțit despre el ca om. Acum îmi pare rău că am jignit”, a spus Elena Chiriac în emisiunea „La Măruță”.

Elena Chiriac a pierdut a doua finală într-o emisiune de la Pro TV

Elena Chiriac a pierdut a doua finală într-o emisiune de la Pro TV. Aceasta a participat, în trecut, și în cadrul show-ului „Ferma vedetelor”, unde reușise să ajungă în finală, alături de Augustin Viziru. Cel din urmă reușise să câștige sezonul emisiunii. Cei doi au rămas prieteni.

Sursă foto: captură video Pro TV