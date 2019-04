Elena Gherghe a făcut astăzi anunțul despre soțul ei, după 8 ani de căsnicie: „Inimii nu-i poți porunci pe cine să iubească”

Elena Gheorghe se mândrește cu o carieră fructuoasă, dar și cu o familie foarte frumoasă. Soțul ei, Cornel, cu care are doi copii, îi este alături încă din adolescență, înainte de a fi soț și soție, cei doi au fost foarte buni prieteni. După opt ani de căsnicie, vedeta a făcut anunțul despre căsnicia ei.

„Părinții mei îl cunoșteau pe Cornel pentru că îmi era coleg și prieten, iar când lucrurile au devenit mai serioase, am avut ceva emoții. La început, tata era mai rece cu el, probabil că voia să-l testeze și mă gândesc că era normal. A fost primul și singurul băiat pe care l-am prezentat părinților, eu fiind fiica cea mare, astfel că trebuia să vadă și ceilalți frați ai mei cum se întâmplă dacă aduc pe cineva acasă. A fost o întreagă poveste… Dada și Papu au fost foarte supărați pe tatăl meu atunci când le-a prezentat-o pe mama, ea fiind ardeleancă. Ba, mai mult de atât, nici nu au fost prezenți la nunta lor deoarece ei își doreau ca băiatul lor cel mare să se însoare cu o armână și să fie un exemplu demn de urmat și pentru frații lui. Bunicii mei s-au împăcat cu părinții mei abia atunci când am venit eu pe lume, deși inițial nu au fost prea încântați când au auzit vestea. Apoi, am fost efectiv adorată de ei, m-au crescut, m-au răsfățat, m-au iubit la nebunie, mai ales că eram prima lor nepoată și, așa cum e obiceiul la armâni, purtam numele bunicii.

Dada m-a învățat să vorbesc armânește, să prețuiesc obiceiurile și muzica armânească. Aproape zilnic îmi spunea cât și-ar dori să mă căsătoresc cu un armân. Când am mai crescut, mai în glumă, mai în serios, îmi povestea despre băieții din comunitate, care ar fi mai potrivit pentru mine. A fost mai greu să-i spun bunicii despre Cornel decât părinților mei.

Mi-ar fi plăcut să respect tradiția, dar inimii nu-i poți porunci pe cine să iubească și pe cine nu. La început, i-a fost greu să-mi înțeleagă decizia, dar apoi l-a adorat pe Cornel, iar într-o zi mi-a spus că el face cât zece armâni și că are sufletul împăcat când știe că mă lasă pe mâini bune„, a declarat Elena Gheorghe pentru Viva.ro.